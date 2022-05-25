"Супергерої з Банкової": експерт оцінив плюси та мінуси коміксу про Зеленського та його команду

"Хто він? Що ним керує? Чому Володимир Зеленський — відповідний лідер для України зараз?" — запитує автор тексту коміксу Майкл Фрізель.

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У коміксі, який днями вийшов у США, розказана в картинках історія життя президента України Володимира Зеленського — від зірки студії "Квартал 95" до верховного головнокомандувача країни, що потужно воює, — повідомляє Reuters.

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Комікс про Зеленського продається серед таких же видань Tidal Wave Comics про групу "Бітлз", королеву диско Донне Саммер і навіть про Ромео та Джульєтту. Вартість буклету – 7,99 доларів.

Графічна історія про Володимира Зеленського вийшла у вигляді 22-сторінкового глянсового буклету. На малюнках ми бачимо в короткому викладі біографічний шлях Володимира Зеленського: ось він грає імператора Франції у фільмі "Ржевський проти Наполеона", а ось і президента в серіалі "Слуга народу". Вказується, що Зеленський не мав політичного досвіду, коли він обійняв посаду шостого президента країни.

[ + – ] Комікс знайомить читача з Володимиром Зеленським – зіркою екрану та шоу "Квартал 95"

А вже на малюнку початок війни з РФ — 25 лютого 2022 року. Зеленський на Банковій зі своєю командою — міністром оборони Олексієм Резніковим, головою офісу Андрієм Єрмаком і його заступником – Михайлом Подоляком.

[ + – ] На цій сторінці – початок війни з РФ. Супергерої з Банкової входять у бій

"Хто він? Що ним керує? Чому Володимир Зеленський — відповідний лідер для України зараз?" — запитує автор тексту коміксу Майкл Фрізель.

Малюнки виконав художник Пабло Мартінена, який створював графічні біографії Нельсона Мандели, Дональда Трампа, Девіда Бекхема.

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"Ця книга для мене чимало означає через моє українське походження, — каже американський видавець Даррен Дж. Девіс. — Обидва мої дідусі та бабусі іммігрували з України. Я хотів використати це не тільки, щоб розповісти цікаву історію, а й щоб зробити свій вклад у вигляді пожертвувань на спільну справу". Частину грошей від продажу передадуть Міжнародному Червоному Хресту.

Фокус попросив оцінити цей продукт американської поп-культури відомого українського художника-карикатуриста, котрому доводилося робити комікси на політичні теми, Ігоря Лук'янченка.

[ + – ] "Супергерой, але без плаща і не літає": комікс про президента України [ + – ] "Супергерой, але без плаща і не літає": комікс про президента України [ + – ] "Супергерой, але без плаща і не літає": комікс про президента України [ + – ] "Супергерой, але без плаща і не літає": комікс про президента України [ + – ] "Супергерой, але без плаща і не літає": комікс про президента України [ + – ] "Супергерой, але без плаща і не літає": комікс про президента України

"Те, що малював я – це були сатиричні комікси. Вони за інтонацією схожі на той продукт, що робив колись "Квартал 95" про політиків. А що стосується американського коміксу про Зеленського, то це – суміш біографічного коміксу із супергеройським. Взяли факти із життя президента і вибудували їх у патетичній манері у вигляді невеликого графічного роману”, — каже художник.

Ігор Лук'янченко нагадує: "США – лідер із виробництва коміксів і там дуже високий рівень малюнків, Європа відпочиває. Але якщо порівняти продукт Tidal Wave Comics із супергеройськими коміксами Marvel, то в цьому конкретному випадку не вистачає дії: Зеленський тут лише стоїть чи сидить. Я розумію, що в коміксі про Бетмена простіше вигадати динамічні сцени, коли він летить у плащі над містом. Але й тут можна було трошки пофантазувати. Тож по факту Зеленський потрапив у супергерої Америки, але без плаща і не літає", — злегка іронізує художник, якому і самому доводилося працювати над політичними коміксами.

Водночас Лук'янченко зазначає вдалі графічні деталі: "Президент України класно намальований, з мінімальними спотвореннями. Контрове світло на його портретах створює величний ореол навколо обличчя. Із супергеройською величчю TidalWave Comics вийшло добре, а ось з динамікою – не склалося", — підбиває підсумок експерт.

[ + – ] Володимир Зеленський у вигляді супергероя. Експерт вважає, що передати велич в авторів вдалося, але коміксу не вистачає динаміки

Якщо ми зайдемо на сайт видавництва, то побачимо, що комікс про Зеленського продається там у ряді з коміксами про кандидата в сенатори Стейсі Абрамс, королеву диско Донне Саммер і легендарну групу "Бітлз". Усі вони виконані так само – суміші супергеройського та біографічного.