Топ-5 фільмів, де роботи кращі за людей. До 40-річчя фільму "Той, хто біжить по лезу"

Наприкінці червня 1982 року відбулася прем'єра стрічки Рідлі Скотта "Той, хто біжить по лезу", яка відкрила кіберпанк у кінематографі, а також подарувала свіжу ідею про те, що часом роботи — майже такі, як люди, або навіть кращі.

40 років тому стрічка британця Рідлі Скотта, що вийшла на екрани, "Той, хто біжить по лезу" з Гаррісоном Фордом у головній ролі випередила свій час, тому не зібрала велику касу, але стала культовою. Фільм створив канон кіберпанку: там показано майбутнє високих технологій, де люди терплять жалюгідне існування — на тлі гігантських хмарочосів, нав'язливої голографічної реклами та похмурого глобалізму.

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Фішка стрічки в тому, що робот-убивця виявився милосерднішим за людину — "мисливця за скальпами". Крім цього шедевра, Фокус підібрав ще чотири фільми, де роботи показані краще за людей.

"Той, хто біжить по лезу" (1982): протягнути руку своєму кату

Режисер Рідлі Скотт ("Чужий") у "Тому, хто біжить по лезу" створив першообраз кіберпанкової естетики, яскраво екранізувавши повість фантаста-пророка Філіпа К. Діка "Чи мріють андроїди про електроовець?" Письменник не дожив до кінопрем'єри кілька місяців, але начебто був задоволений поточним результатом.

Дія фільму розгортається у 2019 році в Лос-Анджелесі. Людство спромоглося створити штучних людей — андроїдів, назвавши їх реплікантами. Зовні вони не відрізняються від звичайної людини. Визначити, хто перед тобою — людина чи робот, можна тільки за допомогою спеціального тесту. Реплікантів використовують для небезпечних робіт: на рудниках, на шкідливому виробництві, у військовій сфері. Але вони регулярно втікають із "хімії" — працювати в стрип-клубах тощо. Їх відловлюють і відстрілюють футуристичні мисливці за скальпами — блейд-раннери, робота яких ризикована та жорстока.

[ + – ] Кадр із фільму Рідлі Скотта "Той, хто біжить по лезу", 1982

Блейд-раннеру Ріку Декарду (привіт від Філіпа К. Діка філософу-раціоналісту Рене Декарту) доручають знищити групу реплікантів-андроїдів, які втекли. А далі все розвивається не за планом.

У чому основна фішка картини? В останній сутичці на даху військовий реплікант Рой (Рутгер Гауер) завмер над своїм ворогом-мисливцем Декардом (Гаррісон Форд), який повис на даху хмарочоса. Однак реплікант-солдат, створений для вбивства, простягає руку та рятує свого ката, виявивши милосердя та благородство, яке вже не властиве людям.

Рой, помираючи, випускає в небо білого голуба, символ Святого Духа. Рука репліканта пробита клином, як цвяхами долоні Ісуса. Ідея цієї сцени: люди в майбутньому стали машинами, а роботи — людьми. Вчинок Роя змінює Декарда та його ставлення до роботів.

[ + – ] Трейлер фільму Рідлі Скотта "Той, хто біжить по лезу", 1982

"Штучний розум" (2001): хороший хлопчик і погана мама

Хлопчик Девід (Гейлі Джоел Осм) із фільму "Штучний розум" (2001) Стівена Спілберга це робот-син, створений компанією "Кібертронікс" для бездітних сімейних пар. Спілберг екранізував розповідь Браяна Олдісса "Суперроботи живуть усе літо" (1969).

Девіда запрограмували на любов до прийомних батьків. Розробники тестують робота на одному зі своїх співробітників і його дружині, у яких захворів син і якого лікарі помістили в анабіоз, доки не знайдуться ліки. Коли їх знайшли і хлопчик одужав, у нього починається суперництво з Девідом. Щоб не посилювати конфлікт, прийомні батьки вирішують позбутися Девіда. Мама особисто його відвозить у ліс, де й залишає.

Робот-малюк потім протягом двох тисяч років із ведмежаком-іграшкою Тедді шукає цю маму. Коротше, слабкодухим краще не дивитись — фінал рве серце на шматки.

[ + – ] Трейлер фільму "Штучний розум" (2001) Стівена Спілберга

"Двохсотлітня людина" (1999): вірний чоловік

Картина поставлена за однойменною повістю Айзека Азімова.

Андроїд Ендрю (Робін Вільямс) — робот-дворецький, але він навчився вдосконалюватися, так що не тільки став винахідником, "олюднив" свою зовнішність, але й закохався в господиню.

Почуття виявилося взаємним: вони одружилися. Ендрю так себе змінив, що вже не відрізнявся від гомо сапієнса. Та ось невдача — кохана постаріла. У фіналі Ендрю змінює собі синтетичну кров на біологічну, щоб померти разом із подругою життя. Хоча в нього були всі дані, щоб стати вічним роботом-Дон-Жуаном, Ендрю віддав перевагу долі однолюба.

[ + – ] Трейлер фільму "Двохсотлітня людина" (1999)

"Мандалорець" (2019): бойовий робот-рятувальник

Космічний вестерн "Мандалорець" зі всесвіту "Зоряних війн" має елементи кіберпанку: чим далі рухається сага "Зоряних війн", тим більше вона втрачає риси космічної опери та стає антиутопією.

Головний герой — Дін Джарін, він же Мандалорець (Педро Паскаль), як і Декард, — мисливець за головами. Йому доручають доставити живий вантаж — зелене Маля невідомої раси (мінійоду). Коли Мандалорець зрозумів, що Малюкові загрожує небезпека, він змінює свій статут і відбирає дитину в клієнтів. Тепер полювання розпочинається на них двох.

Мандалорець ненавидить дроїдів: багато років тому роботи вбили його родину на рідній планеті. Однак бойовий робот IG-11 примудряється вилікувати Діна після тяжкого поранення (не знімаючи шолома перед сторонніми, як той хотів). І головне — IG-11 жертвує собою, коли компанія потрапляє в засідку імперських штурмовиків, рятуючи тим самим Мандалорца та Маля. Можливо, Дін навіть пустив скупу чоловічу сльозу (під шоломом не видно) після загибелі дроїда, що врятував його двічі.

[ + – ] Трейлер мінісеріалу "Мандалорець" (2019)

"Місто героїв" (2014): на чесному слові та ракетному кулаку

В анімаційній стрічці, яка отримала "Оскар" як найкращий анімаційний повнометражний фільм, дія відбувається у вигаданому метрополісі Сан-Франсокіо: там японська й американська культури змішані.

Не будемо докладно зупинятися на пригодах 14-річного вундеркінда-винахідника Хіро Хамади, але він виявився внаслідок спроби зірвати злочин одного лиходійського типа в порталі. Роботу Беймаксу вдається врятувати доньку лиходія, яка перебуває в гіперсні у порталі, проте в ході зіткнення там із уламками він пошкоджує власну броню та виявляється знерухомлений. Працював тільки його ракетний кулак, за допомогою якого Беймакс доштовхнув Хіро до виходу з порталу, але сам вибратися не зміг — його тіло повільно віддалялося під сльози аудиторії.

Не зливатимемо фінал, тим більше він виявився не таким похмурим для робота, як у попередньому фільмі.

[ + – ] Трейлер анімаційного фільму "Місто героїв" (2014)

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