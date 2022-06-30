Топ-5 треків середини літа: дух Бейонсе, питання Alyona Alyona, трек про мародерство РФ в Україні

Фокус підібрав найкращі нові музичні композиції світових та українських зірок — про те, що ніколи не треба здаватися. Саме те, що варто послухати у наш воєнний час.

Мадонна після сорока років кар'єри вирішила перезавантажити старі треки. Бейонсе повернулася до творчості після шестирічної паузи. Gorillaz закликають дотримуватися нового культу Крекера — і все вийде. Alyona Alyona та Jerry Heil у новій пісні поділилися думками про війну, а львівський електронник Ship Her Son присвятив шалену інструменталку мародерству РФ в Україні.

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Madonna — Ray of Light (Sasha Ultra Violet remix edition). Перезавантаження

Мадонна три роки не випускала нову музику. Але, відчувши, що застоялась, королева поп-музики нагадала про себе, перезапустивши старий матеріал у нових упаковках.

Після серії версій чарівного хіта Frozen, записаних, звичайно, виключно з молодими реперами, артистка видала альбом реміксів: від синглу Everybody з першого альбому до Medellin та I Don't Search I Find 2019 року. Уже можна прослухати збірку із 16 оновлених треків, а в серпні там опиниться пів сотні композицій. При цьому випущені ремікси очолювали Billboard Dance Club Songs.

Американська поп-зірка, незважаючи на 63-річний вік, як і раніше, знаходить успішні способи себе продати. Послухайте оновлений трек 1998 року, і ви зрозумієте, чому — він і зараз звучить свіжо, неможливо не пуститися в танець.

[ + – ] Madonna — Ray of Light (Sasha Ultra Violet remix edition)

Beyonce — Break My Soul. Дух міцний

Break My Soul — перша композиція з майбутнього альбому, яку випустила Бейонсе, та шоста у треклісті Renaissance. Загалом у ньому буде 16 треків.

Вихід нової платівки Бейонсе анонсувала в середині червня, реліз заплановано на 29 липня. Стрімінгова платформа Tidal, що належить чоловіку співачки Jay Z, опублікувала мінімалістичне повідомлення. Воно натякає, що Renaissance складатиметься з кількох частин. Наприкінці липня представлять "перший акт".

Поки що Бейонсе випустила пісню Break My Soul: у ній співачка не так налягає на R&B, як більше дає клубного хаус-звучання, хоч і з "розмовними" вставками хіп-хопу. Вона очевидно вдарилася в денс — слідом за ветеранкою поп-сцени Мадонною. Бейонсе так і помітила у нещодавньому інтерв'ю: "Моя музика об'єднує багатьох людей на танцполі". Новий альбом вийде за місяць.

У новій композиції теж можна почути "уламки" старих: семпл із танцювального хіта 1990-х Show Me Love від Robin S та семпл із Explode реперки Big Freedia. Одним зі співавторів Break My Soul є чоловік поп-діви — репер Jay Z.

Але про що сингл? Слухаємо: "Я на межі зриву, треба зняти із себе цей вантаж. Зігнути, розірвати, хіба ти не хочеш його позбутися? Відпусти свій дух, яка-яка. Я звертаюся до всіх: вам не зламати мій дух!". Словом, незважаючи ні на що, бойовий дух Бейонсе міцний!

[ + – ] Beyonce — Break My Soul (аудіотрек)

Gorillaz ft. Thundercat — Cracker Island. Райський острів

Британська віртуальна група Gorillaz, створена фронтменом гурту Blur Деймоном Албарном, вперше в цьому році випустила новий сингл під назвою Cracker Island. У записі пісні взяв участь американський бас-гітарист і співак Стівен Лі Брунер, який виступає під псевдонімом Thundercat.

У тексті пісні пропонується стати членами так званого "Останнього культу", самопроголошеним лідером якого є бас-гітарист Gorillaz Мердок Нікколс. Це культ острова Крекера, де "насіння проростає всього за ніч" і де "можна влаштувати вигаданий рай".

Thundercat вокально доповнює інструментал, роблячи трек мелодійнішим. Людину, звичну до мелодики, приємно здивує в цій композиції наявність приспіву, і досить віртуозне аранжування.

[ + – ] Gorillaz – Cracker Island (аудіотрек)

Аlyona Аlyona та Jerry Heil — "Чому". Запитання без відповідей

Українські артистки Аlyona Аlyona та Jerry Heil (Яна Шемаєва) вже не вперше виступають дуетом — у квітні вони випустили успішний і пронизливий трек "Рідні мої". Схема та сама: Jerry Heil виводить ніжним голоском приспіви, а Аlyona Аlyona мудро-жорстко читає між ними реп: ідеальне поєднання характерів.

Цього разу виконавиці презентували композицію "Чому", де йдеться про те, що українці з початку війни перебувають у важкому стані, все довкола поділилося на "свій" — "чужий", на "чорне" та біле".

"Плакати, злитися, бути спустошеним — кажуть, "нормально" і так робить кожен. Та як по крупиці зібратися в ціле, коли все навколо лише чорне та біле?" — співають артистки. У цій же концепції вирішено кліп: Alyona Alyona — на чорному тлі, Jerry Heil — на білому.

"Чому в людей забрали будинки? Чому в людей забрали безпеку? Чому люди повинні страждати? Чому діти повинні плакати? З приходом війни ми з Jerry Heil усвідомили, що найкраще благо у світі — це служити. Проявляти кохання. Усі істини — прості. Рідна земля не має аналогів. Інтуїція — голос душі. І якщо повторювати ці істини собі зранку і перед сном, якщо чути себе, якщо любити, не чекаючи любові, якщо поважати рідну землю, то й простір навколо вас буде чистим, як джерельна вода", — написала Аlyona Аlyona під відео.

Реперка також зізналася, що коли Яна надіслала їй приспів майбутньої композиції, вона просто в ньому потонула: "У мене багато питань, на які складно зараз шукати відповіді, але я їх шукаю, тому, щоб розставити у своїй голові все по полицях і зрозуміти як жити далі. Я часто зустрічаю людей, у яких виникають такі самі питання, і хочеться, щоб наше нове суспільство, яке формується тут і зараз, давало відповіді на ці питання не такою ціною, якою дає зараз", — поділилася думками артистка.

[ + – ] Alyona Alyona та Jerry Heil — "Чому"

Ship Her Son — Alles Wird Gut. "Присвята" окупантам-злодіям

Електронний музикант зі Львова Ship Her Son (Антон Шиферсон) випустив сингл Alles Wird Gut із майбутнього мініальбому. Режисером його став Паліндром (Степан Бурбан). Назва інструментального треку перекладається з німецької як "усе буде добре" — зрозуміло, в нього вкладена іронія.

У кліпі використано радянські архівні відео з кадрами збирання врожаю, які перемежовуються сполохами вогню, пожежами, купою черепів. Трек "присвячений" тому факту, що російські окупанти вкрали 400 тисяч тонн зерна в Україні. Однак кліп закінчується оптимістично: фонтанчик "поливалки", що обертається, знову зацвітають навесні дерева і сходять урожаї — ця окупаційна сарана згине з України.

[ + – ] Ship Her Son — Alles wird gut

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