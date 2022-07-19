Гайді Клум знялася топлес (фото)

Знаменитість часто ділиться відвертими фото.

49-річна німецька топ-модель Гайді Клум поділилася фото топлес на своїй Instagram-сторінці з майже 10 млн підписників.

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Зірка подіумів позувала, судячи з усього, своєму чоловікові на терасі з краєвидом на гори. Гайді приміряла рожеве бікіні, яке підкреслило її бездоганну фігуру.

У 2019 Гайді Клум вийшла заміж за рок-музиканта гурту Tokyo Hotel Тома Каулітца і наразі практично весь свій час приділяє родині та коханому.

У німецької топ-моделі підростають четверо дітей: 18-річна донька Лені, яка пішла стопами матері та пробує себе в ролі зірки подіумів, 12-річна Лу, 15-річний Йохан та 16-річний Генрі.

[ + – ] Гайді Клум знялася топлес

"Хлопчику, тут спекотно", — підписала відверто фото Клум, яка часто ділиться подібними провокативними знімками.

Зазначимо, що коментарі до публікації знаменитість закрила.

Гайді Клум — одна з найзатребуваніших моделей 90-х і сучасності, вона неодноразово ставала обличчям модних брендів та довгий час була ангелом Victoria’s Secret.

[ + – ] Гайді Клум та Том Каулітц

Нагадаємо, 49-річна Гайді Клум продемонструвала сукню з екстремальним декольте.

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