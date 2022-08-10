Maneskin перетворили свій літній концертний тур на документальний серіал

Перший епізод уже вийшов на YouTube.

Італійський гурт Måneskin після свого грандіозного успіху вирішив випустити серіал про себе. Учасники гурту знімали все, що відбувалося в їхньому літньому концертному турі, і тепер це стане YouTube-серіалом. Про це пише NME.

Перший епізод під назвою On the Road ("У дорозі") вже з'явився на офіційному каналі гурту. Він показує закулісне життя артистів, їхню підготовку до концертів, репетиції та спільне проведення часу.

[ + – ] Перший епізод документального серіалу про гурт Måneskin

У перший 26-хвилинний епізод увійшло відео, зняте під час концертів у Вільнюсі, Нюрберзі, Брюсселі, Амстердамі й Італії.

"Ви хотіли заглянути за лаштунки? Хоч трохи? Короткий погляд? Не засинайте, тому що ви будете сміятися. Дуже багато", — написали Måneskin, анонсуючи вихід епізоду.

Нещодавно Måneskin представили трек Supermodel і встигли потрапити в американські чарти.

31 липня гурт поділився кліпом на кавер пісні Елвіса Преслі If I Can Dream. Цей трек увійшов до нового фільму База Лурманна про короля рок-н-ролу Елвіса Преслі.

Цікаво, але концерт переможців "Євробачення" в Римі відвідала Анджеліна Джолі з дочкою Шайло. Виявилося, що акторка та режисерка, яка зараз знімає фільм в Італії, знає всі хіти.