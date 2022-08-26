Горіховий Спас-2022: що можна і чого категорично не можна робити в цей день

Горіховий Спас — останній із трьох Спасів.

У понеділок, 29 серпня, християни східного обряду відзначають Горіховий Спас, який ще називають Третім, оскільки він останній після Медового та Яблучного. Серед інших назв найвідоміші Полотняний Спас, Спас на полотні, Нерукотворний Спас, Холодний Спас.

Як і будь-який інше, це християнське свято має свої історію, традицію та прикмети.

Історія свята

Свято з'явилося на честь перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного образу Ісуса Христа у 944 році. За переказами, Ісус умив обличчя водою і потім витер рушником, на якому відбилося його обличчя. Цей рушник із нерукотворним зображенням Спасителя зцілив владику Едеси від смертельної хвороби, що сприяло поширенню там християнства. Згодом саме із цього зображення Ісуса Христа написали перші ікони Спаса Нерукотворного.

Найпоширеніша назва свята — Горіховий Спас. Це пов'язано з тим, що цей час дозрівають лісові горіхи, і можна заготовляти їх на зиму та святити в церкві, а також в'язати віники з горіхових прутів.

Третій Спас вважається прощанням з літом та підготовкою до осені. За старих часів навіть казали: "Перший Спас — на воді стоять, другий Спас — яблука їдять, третій Спас — на зелених горах полотна продають".

Традиції на Горіховий Спас

У кошик, який несли цього дня до храму, обов'язково вкладали різного виду горіхи, яблука, мед та навіть овочі.

Горіховий Спас — час традиційних ярмарків. Усі, хто вирушав туди, обов'язково мали щось купити, оскільки повертатися з такого ярмарку з порожніми руками — до нестачі грошей на весь наступний рік.

Кожна господиня мала купити полотно. Вважалося, що одяг, зшитий з цієї тканини для дитини, обіцяв малюкові здоров'я та добробут.

На Горіховий Спас йдуть у лазню, де паряться з горіховими віниками. Наші пращури вірили, що сила води і горіха робить тіло здоровим і міцним, а також захищає від пристріту.

Цього дня також заведено чистити колодязі та святити воду. Воду після обряду набирали про запас, щоб використовувати її для лікування хвороб. Нею напували тяжкохворих, вмивали дітей і додавали в напій тваринам.

Головна страва на столі у це свято — хліб, випечений з борошна, намеленого із зерна нового врожаю. Звідси походить ще одна назва Горіхового Спасу — Хлібний. Господині також готували пироги з грибами та страви з горіхами, якими обов'язково пригощали родичів та близьких.

Починаючи з Третього Спасу, сіяли озиме жито.

На Спас збирали горіхи та робили з них настоянку. Вважалося, що вона матиме надзвичайні лікувальні властивості. Настоянка з перегородок волоського горіха допомагала в разі застуди та хвороби суглобів.

Дівчата на свіжозібраних горіхах ворожили на своє майбутнє. Стиглий і солодкий горіх — до великого кохання, недозрілий — до важливої звістки, гнилої або з черв'яком усередині — до біди, а гіркий — до проблем у стосунках.

Прикмети на Третій Спас

Цього дня птахи відлітають у теплі краї, а сонце повертає на осінь.

Наші пращури помітили, якщо в цей день мороз, то весна буде холодною.

Великий урожай горіхів на Спас — до урожаю наступного року.

Якщо до Третього Спасу журавлі відлетіли в теплі краї — на Покрову (14 жовтня) вже час чекати на морози.

Згідно з народними повір'ями, якщо на Горіховий Спас людина знайде або випадково купить подвійний горіх, — на неї чекає успіх і фінансове благополуччя наступного року.

Що заборонено робити на Горіховий Спас