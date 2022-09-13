Бомпери, косухи, вітровки. Топ 5 модних курток восени 2022

У тренді бомпери, вітровки, шкіряні косухи, а також анораки.

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Куртка — базова річ, яка є в гардеробі будь-якої модниці. Восени такий верхній одяг мастхев. Він стає основною частиною будь-якого образу і захищає від дощової погоди. Фокус вибрав тренди осені 2022, які допоможуть вибрати модель за смаком.

Бомпер

Зручний та стильний варіант для осені — теплий бомпер. Такий верхній одяг не дасть замерзнути у дощову вітряну погоду. Бомпери практично не виходять із моди, а тому це вигідна інвестиція в гардероб, яка може послужити вам не один сезон. Куртка-бомпер підійде як для осені, так і для холодного зимового сезону.

Анорак

Легка куртка з капюшоном у спортивному стилі — те, що потрібно модницям цієї осені. Такий верхній одяг можна носити не тільки з джинсами та худі, але й з будь-яким іншим одягом у стилі кежуал. Образ доречно доповнити кросівками чи черевиками на підборах. Анорак схожий на вітровку, а тому краще підійде для не надто холодної погоди.

Шкіряна косуха

Хіт сезону — косуха із грубої шкіри. Дизайнери рекомендують звернути увагу на класичні байкерські моделі з металевою фурнітурою, ефектом "старіння" та в стилі оверсайз. Косуха добре поєднується як із повсякденними аутфітами — джинсами, сорочками, худі, так і зі святковими образами — ошатними сукнями, стильними костюмами. Косуху можна носити навіть узимку, якщо дозволяє погода, утеплившись худі.

Стьобана куртка

Стьобані куртки залишаються популярними в осінньо-зимовому сезоні. Вони приваблюють модниць поєднуваністю різних фактур — стьобаної та звичайної тканини чи екошкіри, а тому не виходять із моди вже котрий сезон. Цієї осені в моді як куртки класичних відтінків, так і яскраві моделі. Все залежить від ваших уподобань.

Вітрівка

Чудовий варіант для теплої осені — легка вітровка. Така куртка добре захистить від дощу та вітру та підійде тим модницям, кому до вподоби спортивний стиль. У нових колекціях представлені вітровки яскравих відтінків, прикрашені модними принтами. Головне правило — вибирайте оверсайз моделі. Вони чудово підійдуть для багатошаровості, що не здає позиції.

Фокус раніше писав про те, які тренчі будуть актуальними восени 2022 року.