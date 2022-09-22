Через ймовірний політичний скандал зйомки фільму про футбол з Меттью Мак-Конагей зупинено

Зйомки фільму про спорт Dallas Sting зупинено за шість тижнів до початку виробничого процесу, хоч усі актори вже обрані на ролі. Головну роль у драмі мав зіграти Меттью Мак-Конагей. Зйомки організувала кінокомпанія Skydance.

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Фільм, дія якого відбувалася в 1984 році, мав розповісти реальну історію жіночої футбольної команди з Далласа, яка вирушила до Китаю і, попри все, перемогла деякі з найкращих жіночих команд у світі. Меттью Мак-Конагей мав зіграти тренера Білла Кіндера, який привів команду до перемог над командами Австралії, Японії, Китаю та, нарешті, Італії у грі чемпіонату. Про це повідомляє Hollywoodreporter.

Джерела повідомляють, що команда Skydance, яка працювала над фільмом, і продюсери отримали тривожні звинувачення у тому, що сценарій фільму описує аспекти реальної історії, на якій засновано драма. За словами джерел, це розслідування змусило Skydance та продюсерів зупинити процес зйомок.

Skydance, яка працювала над фільмом спільно з Berlanti Schechter Productions, відмовилася від коментарів.

Джерело, близьке до рішення, відзначило, що Skydance і продюсери були розчаровані розвитком подій, оскільки вони вважали, що історія команди 1984 року та її молодих гравців заслуговує на те, щоб її розповіли.

На роль дочки тренера запрошена Кейтлін Девер, яка нещодавно зіграла в романтичній комедії Джорджа Клуні та Джулії Робертс "Квиток у рай". Під час кастингу витрачено значну кількість зусиль та грошей на великий процес прослуховування, щоб знайти справжніх футболістів, з якими потім можна було б працювати над їхніми акторськими здібностями.

Дія фільму, сценарій якого написали творці GLOW Ліз Флахайв та Карлі Менш, мала відбуватися на тлі відкриття президентом Рональдом Рейганом відносин з Китаєм. Цей крок наголошує на потенційних ризиках, які можуть виникнути при розповіді реальних історій.

Нагадаємо, в 2021 році актор Меттью Мак-Конагей заявляв, що має намір брати участь у виборах губернатора і обійняти посаду губернатора Техасу. На його думку, у штаті "накопичилося багато проблем". В ефірі популярного шоу Меттью Макконахі сказав, що обмірковує ідею йти у політику.