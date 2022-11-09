Ріта Ора прийшла у прозорому вбранні на церемонію у Лондоні

Знаменитість з'явилася на червоній доріжці у чорній прозорій сукні.

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31-річна співачка Ріта Ора відвідала церемонію вручення премії Glamour Women of the Year Awards 2022, яка відбулася в Outernet у Лондоні.

Про це повідомляє DailyMail.

Знаменитість обрала для заходу чорну прозору сукню із силуетом русалки та довгим шлейфом від бренду Jacquemus, яка ідеально облягала її чудову фігуру. Образ вона доповнила туфлями-човниками на підборах у відтінку металік. З аксесуарів вона надягла масивні браслети на обидва зап'ястя, персні на кожен палець і зробила кольоровий манікюр.

Свої біляві локони Ріта розпустила, зробила макіяж з акцентом на очі, а губи нафарбувала нюдовим блиском.

Після прибуття на вечірку британська співачка прийняла кілька поз, щоб глядачі могли побачити її ансамбль.

Також разом із зіркою на заході були її мама Віра Сахатчу та сестра Олена Ора.

[ + – ] Олена Ора, Віра Сахатчу, Ріта Ора

Нагадаємо, 31-річна англійська співачка Ріта Ора виступила на німецькому фестивалі Zürich Openair у сукні українського бренду FROLOV.

Також Фокус писав, що на нових фотографіях, які Ріта опублікувала у своєму Instagram, вона ще раз показала логічні результати від регулярних тренувань, а також анонсувала запуск свого бренду Humans Being.