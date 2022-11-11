Меган Фокс з нареченим продемонстрували яскраві образи для побачення восени (фото)

Епатажна пара часто разом виходить у світ, демонструючи вдалі аутфіти.

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36-річна американська акторка Меган Фокс продемонстрували з нареченим ідеальні яскраві образи для побачення восени 2022. Про це пише Elle.

Епатажна пара вийшла у світ у Лос-Анджелесі у затишних та стильних аутфітах. Вони відвідали вечерю у Catch Steak. Для вечірнього побачення багатодітна мама обрала однотонний зелений ансамбль — пухнасте пальто, темно-зелені спортивні штани та кросівки. Волосся Фокс було розпущене.

Тим часом її наречений, музикант Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly) був одягнутий у чорно-білий образ — світлу куртку з принтом, чорний напівпрозорий сітчастий топ та трендові шкіряні штани.

[ + – ] Меган Фокс та Колсон Бейкер

Зіркова пара часто разом виходить у світ, демонструючи при цьому епатажні образи. Наприклад, на Геловін 2022 Меган та Колсон вбралися у провокативні костюми пастора та секс-рабині. А через кілька днів постали в образах ельфів — героїв популярної гри.

[ + – ] Меган Фокс та Колсон Бейкер

На початку 2022 музикант зробив пропозицію своїй дівчині, тому вже незабаром очікується розкішне епатажне весілля, яке планується у стилі готики.

Нагадаємо, Меган Фокс з нареченим вийшли у світ в образах ельфів.

Також Фокус писав про провокативні костюми зіркової пари на геловінській вечірці 2022.