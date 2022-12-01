Світлана Лобода готова виступати для росіян у Дубаї
Менеджер артистки назвав конкретну суму гонорару.
40-річна українська співачка Світлана Лобода готова виступати для росіян у Дубаї за певний гонорар. Про це повідомляє телеграм-канал SHOT.
Зокрема опубліковано скріншоти листування замовника та менеджера знаменитості, яка раніше заявляла, що не повернеться в Росію. Судячи з розмови, уродженка Ірпеня готова дати приватний концерт росіянам у Дубаї та виконати свій хіт "Суперзвезда". Оцінюється такий перформанс у 100 тисяч євро (близько чотирьох мільйонів гривень) плюс податок 10%.
Замовник також уточнив, чи не бентежить українську співачку, що вона виступатиме для російської аудиторії. На що менеджер артистки відповіла: "Можемо опустити. Але остаточну відповідь Світлана дасть після того, як отримає інформацію про клієнта".
Окрім цього, представниця зірки сцени відправила замовнику райдер, з якого стало відомо, що їй повинні надати іграшкову зброю для шоу, фрукти, овочі, гарячі страви та інше.
Після 24 лютого 2022 Світлана Лобода оголосила про розірвання зв'язків з Росією. Вона публічно назвала РФ країною-агресором лише 24 березня, рівно за місяць після повномасштабного вторгнення.
Нагадаємо, Світлана Лобода відвідала табір українських біженців на воді.
Також Фокус писав про реакцію Світлани Лободи на заборону їй відвідувати Литву.