Менеджер артистки назвав конкретну суму гонорару.

Related video

40-річна українська співачка Світлана Лобода готова виступати для росіян у Дубаї за певний гонорар. Про це повідомляє телеграм-канал SHOT.

Зокрема опубліковано скріншоти листування замовника та менеджера знаменитості, яка раніше заявляла, що не повернеться в Росію. Судячи з розмови, уродженка Ірпеня готова дати приватний концерт росіянам у Дубаї та виконати свій хіт "Суперзвезда". Оцінюється такий перформанс у 100 тисяч євро (близько чотирьох мільйонів гривень) плюс податок 10%.

Замовник також уточнив, чи не бентежить українську співачку, що вона виступатиме для російської аудиторії. На що менеджер артистки відповіла: "Можемо опустити. Але остаточну відповідь Світлана дасть після того, як отримає інформацію про клієнта".

[ + – ] Світлана Лобода відвідала табір українських біженців в Естонії Фото: Пресслужба Світлани Лободи

Окрім цього, представниця зірки сцени відправила замовнику райдер, з якого стало відомо, що їй повинні надати іграшкову зброю для шоу, фрукти, овочі, гарячі страви та інше.

Після 24 лютого 2022 Світлана Лобода оголосила про розірвання зв'язків з Росією. Вона публічно назвала РФ країною-агресором лише 24 березня, рівно за місяць після повномасштабного вторгнення.

[ + – ] Світлана Лобода Фото: Кадр из клипа

Нагадаємо, Світлана Лобода відвідала табір українських біженців на воді.

Також Фокус писав про реакцію Світлани Лободи на заборону їй відвідувати Литву.