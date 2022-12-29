Ріта Ора поділилася знімками у бікіні з відпустки

Знаменитість проводить різдвяні канікули у теплих краях.

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32-річна британська співачка Ріта Ора зустріла Різдво в Лондоні з родиною та близькими людьми, а після цього відлетіла на екзотичний острів відпочивати. Про це пише Daily Mail.

У Instagram Ріта опублікувала кілька фотографій із пляжу та показала, як виглядає її постать у блакитному крихітному бікіні та парео. Пляжний образ знаменитість доповнила безліччю широких золотих браслетів на зап'ястях, прикрасами на шиї, великими сонцезахисними окулярами та хусткою на голові.

Очевидно, що бікіні був трохи малий, і груди Ріти мало не вивалювалися з ліфа.

Фото: Instagram @ritaora Фото: Instagram @ritaora Фото: Instagram @ritaora

Напередодні Ріта Ора також поділилася фотографіями зі святкування Різдва вдома та продемонструвала свою зимову цибулю, а також стіл та різні закуски на ньому, які гості скуштували того вечора.

Нагадаємо, Ріта Ора працює над своїм стилем і останнім часом все частіше для світських заходів обирає відверті вбрання, а на вечірках з'являється у луках навіяних двотисячними.

Також Фокус писав, що на церемонії British Fashion Awards 2022 Ріта Ора з'явилася у абсолютно прозорій сукні та оригінальному макіяжі з ефектом павутиння .