Кейт Міддлтон відзначила Млинцевий день у стильному образі

Принцеса Уельська відвідала будинок для людей похилого віку і готувала для них млинці, щоправда, не надто успішно.

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Кейт Міддлтон, яка ще недавно сяяла на червоній доріжці BAFTA, повернулася до своїх обов'язків членкині королівської родини і відзначила Масляний вівторок разом із постояльцями будинку для літніх людей Oxford House. Про це пише People.

Млинцевий день, Жирний вівторок, або Марді Гра, а також Покаяний день — все це назви одного свята, яке відзначається напередодні Попільної середи, яка знаменує початок Великого посту. Це свято популярне у Великій Британії, Канаді, Ірландії, Австралії, Новій Зеландії та деяких штатах США.

У Великій Британії цього дня печуть млинці, які традиційно їдять із цукром і лимоном. А ще в Жирний вівторок влаштовують "млинцеві перегони" — забіги на 400 метрів, коли учасники повинні добігти до фінішу, підкидаючи і перевертаючи млинці на гарячій сковороді.

Кейт Міддлтон відзначила свято менш екстремально. Вона прибула в будинок для людей похилого віку в елегантному та стильному образі: темних штанах і водолазці в тон. А образ доповнила елегантним бежевим пальто. Від якого вона позбавилась, щоб допомагати готувати млинці для постояльців будинку.

[ + – ] Кейт Міддлтон відзначила Марді Гра в будинку для людей похилого віку Фото: Getty Images

Втім, вправно перевертати їх, як у професійних кухарів, у принцеси Уельської не вийшло.

Кейт розповіла одній із постоялиць будинку, що ввечері їхня родина разом пектиме млинці.

"У мене млинці прилипають або до підлоги, або до стелі, коли я намагаюся їх перевернути, але дітей це радує", — пожартувала принцеса.

Принцеса Кейт дізналася, як будинок для людей похилого віку, який відкрив свої двері для мешканців у 1980 році, використовує передові технології, щоб урізноманітнити життя своїх постояльців.

Також у будинку для літніх людей встановили нову інтерактивну стіну, що використовується для підтримки пацієнтів із деменцією.

Серед постояльців була і, напевно, найстарша прихильниця Кейт Міддлтон у Британії, 109-річна Нора Мачмор. З літньою дамою Кейт обговорила улюблені страви, з'ясувалося, що вони обидві люблять нирки, і з'ясували, що обидві є Козерогами по знаку гороскопа.

[ + – ] Кейт Міддлтон та 109-річна постоялиця будинку для людей похилого віку Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Принцеса Кейт повернулася до королівських обов'язків після того, як минулого тижня скоротила кількість публічних заходів, поки її троє дітей були на шкільних канікулах. Кейт Міддлтон і принц Вільям чудово провели час разом із дітьми і навіть разом з'їздили на знімальний майданчик серіалу "Персні влади".

А у неділю принц та принцеса Уельські вийшли на червону доріжку на церемонії вручення нагород BAFTA. І Кейт Міддлтон виблискувала в одній зі своїх суконь від Александра Макквіна.