Блогер із Венесуели розповіла, що Кріштіану Роналду зрадив з нею Джорджіні Родрігес

Дівчина запевняє, що Роналду сам запросив її до номера, надіславши повідомлення телефоном.

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Блогер із Венесуели на ім'я Джорджілая, яка має в Instagram 185 тисяч підписників, заявила, що 25 березня минулого року футбольна суперзірка Кріштіану Роналду запросив її до свого номера в готелі Solverde у Віла-Нова-де-Гайя, на півночі Португалії, і там у них був секс за взаємною згодою, пише The Sun.

За її словами, Кріштіану, який тренувався зі своїми товаришами по команді перед чемпіонатом світу з футболу в Катарі, надіслав їй повідомлення після того, як вона позувала для селфі з ним.

"Коли я прочитала повідомлення, я подумала, що якщо я піду туди, ми просто поговоримо, дізнаємося про одне одного краще, можливо, я зможу зробити ще кілька фотографій. Я не думала, що в такій ситуації буде секс. Справа в тому, що це було згодою з мого боку, але, незважаючи на це, я відчувала, що слава і влада Кріштіану Роналду маніпулюють мною", — сказала вона. Пізніше дівчина додала, що почувала себе "використаною".

На той момент Роналду вже кілька років перебував у стосунках із Джорджиною Родрігес, яка народила йому двох дітей.

Прессекретар футболіста вже відреагував на заяву блогерки, назвавши їх "хибною та брехливою".

У своєму обліковому записі в Instagram Джорджілая зберегла серію своїх фотографій з Роналду в папці під назвою "Кріштіану Роналду". На двох фотографіях Роналду був зображений з нею, що обіймає її усміхнену.

В обліковому записі Джорджілаї — в основному фото в нижній білизні. На деяких знімках вона позує з чоловіком, якого називає своїм коханням. Вона стверджує, що розповіла про секс із Роналду не заради слави чи скандалів.

Як відреагує на цю новину Джорджина, наразі невідомо. Вона познайомилася з Роналду у 2016 році у магазині Gucci, де працювала продавцем. У футболіста п'ятеро дітей. Його старший син Кріштіану-молодший народився в США у 2010 році, але одразу ж повернувся до Мадриду, щоб рости в Іспанії. Особа його матері невідома. Потім Джорджина народила доньку Алану 12 листопада 2017 року. У жовтні 2021 року пара повідомила, що чекає на близнюків, але їхній син трагічно загинув при народженні 18 квітня, але їхня дочка вижила.

Раніше Фокус писав, що Джорджина Родрігес показала фото молодшої доньки із її батьком.