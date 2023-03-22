Олена Зеленська з кольє за 65 тисяч гривень розповіла про допомогу Литви (фото)

Перша леді часто робить ставку на українські бренди у своїх офіційних образах.

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Олена Зеленська вийшла на публіку в розкішному елегантному наряді з кольє за 65 тисяч гривень. Фото з офіційної події дружина президента ділиться у своїх соцмережах.

Перша леді розповіла про створення Українського центру у Вільнюсі та подякувала Литві за вагому допомогу нашій країні у важкі часи.

"🤝 І, звісно, ми були і є разом, коли створили Український центр у Вільнюсі – перший подібний культурно-освітній простір у країнах ЄС. Разом із колегою, першою леді Литви Діаною Наусєдєнє, ми стали його патронесами", — розповіла дружина Володимира Зеленського.

Олена Зеленська

Серед фото в новій публікації першої леді був знімок, на якому вона постала в чорній вишитій блузі. Її волосся було зібране в пучок, проте родзинкою аутфіту стали аксесуари.

Олена Зеленська

Дружина президента обрала кольє українського бренду ювелірних виробів SOVA.

"Олена Зеленська в кольє з червоними коралами з символічної колекції Kalyna", — зазначили представники бренду.

Виріб виконаний із жовтого золота, і його ціна на офіційному сайті SOVA становить 64 990 грн.

Олена Зеленська Кольє

Нагадаємо, Олена Зеленська відвідала економічний форум у Давосі.

Також Фокус писав про офіційну зустріч Олени Зеленської із шейхом ОАЕ.