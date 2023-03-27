Ділова принцеса. Топ-5 найкращих образів Кейт Міддлтон у жакетах та піджаках

Кейт Міддлтон – ікона стилю, і в її гардеробі повно стильних блейзерів, піджаків та жакетів, які вона вдало поєднує з іншими вбраннями зі свого гардеробу.

Related video

Кейт Міддлтон з'являється в стильному вбранні від дорогих брендів. Але часто вона одягає речі з мас-маркету, створюючи оригінальні повсякденні образи. Один із улюблених предметів гардеробу принцеси Уельської – піджаки, жакети та блейзери.

З їхньою допомогою вона створює незабутні образи, які можуть повторити її шанувальниці. Адже вся справа в умінні поєднувати речі.

І якщо ви роздумуєте над тим, щоб придбати стильний піджак, саме час помилуватися на стиль Кейт Міддлтон для натхнення.

Фокус зібрав топ-5 образів принцеси Уельської, в яких фігурує піджак, або блейзер.

Білий блейзер та джинси

Днями Кейт Міддлтон відвідувала бюджетний супермаркет, щоб зустрітися з його керуючим. Зрозуміло, що дороге вбрання виглядало б недоречно. Так що принцеса Уельська обрала недорогий, але гарний блейзер від Zara за 80 доларів.

Демократичний блейзер під джинси Фото: Скріншот

І поєднувала його з простою білою футболкою, класичними блакитними джинсами та непомітними прикрасами.

До речі, цей блейзер – її коханий. Востаннє принцеса була помічена у цьому вбранні в Дербі 8 лютого 2023 року.

Білий піджак від Alexander McQueen

Другий улюблений білий піджак у гардеробі принцеси Уельської – вже не такий бюджетний. Він від Alexander McQueen і коштує майже дві тисячі фунтів стерлінгів.

Класичний білий піджак для ділового образу Фото: Getty Images

Вона одягала його вже не менше чотирьох разів, але на цей раз створила простий, але елегантний діловий образ. Білий піджак вона доповнила чорними брюками та туфлями на високих підборах. Топ також був білим, тож простежується деяка тенденція: принцеса не любить, коли її піджаки контрастують з тим, що надіте під ними.

Сірий твід

Твід ніколи не вийде з їхньої моди. Тож і принцеса Уельська має жакет із цієї тканини. Вона одягала його раніше, і вибрала для відвідування лондонської школи.

Сірий твід завжди у трендах

Сірий піджак від Кетрін Вокер за 3000 фунтів вона поєднувала з чорним топом та вузькими штанами. А завершила образ ланцюжком із підвіскою із лазуриту від AstleyClarke вартістю 216 доларів.

Твід хороший у тому, що поєднується не лише з класикою, а й із більш демократичними джинсами. Так що, якщо хочете придбати піджак – почніть із твіду. Він точно впишеться у більшість ваших образів.

Синій вінтаж

Коли Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідували США, всі її образи привернули увагу. А особливо вінтажний жакет від Chanel глибокого синього кольору. У ньому принцеса Уельська відвідала баскетбольний матч між командами Boston Celtics та Miami Heat.

Кейт Міддлтон у синьому вінтажному жакеті Chanel Фото: Getty

І це був чудовий приклад того, як можна вписати вінтажну штучку у свій гардероб і знову зробити її актуальною.

У випадку з Кейт Міддлтон вона доповнила образ вже звичним для себе способом: вузькими брюками і туфлями на високих підборах.

Шик і блиск

Жаль, що в цьому жакеті від бренду Self-Portrait за 400 фунтів стерлінгів Кейт Міддлтон з'явилася лише раз, вітаючи британців з Різдвом. Але це чудовий приклад того, як піджак може бути ошатним і доповнити вечірній образ.

Кейт Міддлтон та її блискучий жакет Фото: Скриншот

Жакет Кейт був розшитий паєтками і виглядав просто дивовижно. А ще в ньому, напевно, було тепло. Так що якщо вам потрібен гарний і теплий предмет гардеробу, то подібний жакет вам підійде.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які пальта у трендах. А натхнення при покупці пальта краще пошукати у принцеси Уельської. Пальто в неї достатньо.