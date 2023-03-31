Міла Куніс та Ештон Катчер розповіли, чому залишать дітей без спадщини

Раніше парі вже дорікали, що вони погані батьки, бо нечасто купають своїх дітей. Тепер справа дійшла до грошей.

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Голлівудська пара, Ештон Катчер та його дружина Міла Куніс, статки яких оцінюються у 275 мільйонів доларів на двох, заявили, що їхні діти Уаятт Ізабель та Дмитрій не отримають нічого у спадок, пише Рopsugar. Озвучене п'ять років тому рішення залишається чинним і зараз, і щось змінювати подружжя не має наміру.

Незважаючи на те, що зараз дочка та син забезпечені всім аж занадто, їхні батьки впевнені: наявність сотень мільйонів доларів на рахунку буде для спадкоємців ведмежою послугою, і вони просто відмовляться працювати та заробляти.

"Я не створюю для них траст. Ми закінчимо тим, що віддамо наші гроші на благодійність та на різні проєкти. Сподіваюся, вони будуть мотивовані мати те, що в них було, або якусь версію того, що в них було. Мої діти живуть справді привілейованим життям, і вони навіть не знають про це", — наголосив Катчер.

При цьому Ештон не проти допомогти їм, якщо вони захочуть відкрити свою справу:

"Якщо мої діти захочуть розпочати бізнес, і у них є хороший бізнес-план, я вкладуся в нього. Але вони не отримають трастів".

Куніс і Катчер — не єдині знаменитості, які вирішили не балувати своїх дітей та одразу мотивувати їх заробляти на звичне розкішне життя самостійно. Так само зробив Деніел Крейг, який прославився 15-річними зйомками в "бондіані".

В інтерв'ю журналу Candis його запитали, чому він не хоче залишити гроші дітям.

"Хіба немає старої приказки, що коли ви помрете багатою людиною, ви зазнаєте невдачі? Я не хочу залишати великі суми наступному поколінню. Я думаю, що спадкування досить неприємне. Моя філософія — позбутися його або віддати, перш ніж піти", — відповів актор.

Схожим шляхом пішов і засновник Microcoft, філантроп та громадський активіст Білл Гейтс, який свого часу входив до трійки найбагатших людей планети.

Раніше Фокус писав, що Міла Куніс, котра народилася в Україні, зібрала для допомоги співвітчизникам, які постраждали від війни, десятки мільйонів доларів.