Для шанувальників "Ігри престолів". Починаються зйомки ще одного приквела

У новому серіалі буде розказано історію Ейгона Таргарієна, який і завоював Сім королівств.

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Успіх серіалів "Гра престолів" та "Дім дракона" сприяв тому, що HBO зібрався знімати серіал-приквел про Ейгона Завойовника. Про це пише Variety.

Зазначається, що цей серіал про Ейгона I Таргарієна знаходиться "на дуже ранній стадії" розробки, і поки не обрано шоураннера і сценариста. Також HBO розглядає можливість створення художнього фільму про Ейгона Завойовника, який потім переросте у серіал.

Завдяки "Дому дракона" історія Ейгона I Таргарієна стала більш відомою, ніж під час "Ігри престолів", тож можна припустити, що вийде новий хіт. До того ж у ньому буде багато драконів.

Досі слідувати тимчасовій шкалі Таргарієнів було розумним ходом для HBO, оскільки там намагаються розширити франшизу "Гри престолів", створених Джорджем Мартіном. "Дім дракона" став хітом після першого сезону, навіть не розкриваючи повною мірою головну приманку описаного вигаданого всесвіту: громадянську війну і названу Танком драконів.

Трейлер серіалу "Дім дракона"

Історія про те, як Ейгон Завойовник прибув у Вестероса і завоював Сім Королівств, — це історія, яку більшість фанатів серії вже давно хочуть побачити на екрані.

Також цікаво подивитися, чи вплине цей приквел на серію сиквелів "Гри престолів", яка мала зосередитися на останньому Ейгоні Таргарієні в лінії: Джоні Сноу.

Нагадаємо, згідно з історією, розказаною Джорджем Мартіном, Ейгон Таргарієн та його сестри Вісенья та Рейніс прибули у Вестерос, коли їх батьківщина — континент Валірія зник після масштабного катаклізму. Вони були вершниками драконів. Сам Ейгон літав на Балеріоні, чий череп зберігався у Червоному замку.

Ейгон Завойовник та Торрхен Старк Фото: Соцмережі

Ейгон одружився з обома своїми сестрами, завоював і об'єднав Сім королівств і поклав початок династії Таргарієнів. Отже, якщо чутки про приквел правильні, це буде наймасштабніший і найкривавіший проєкт НПО.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у другому сезоні серіалу "Дім дракона" одну з ролей може зіграти зірка "Відьмака" Генрі Кавілл. Усього сезонів буде чотири. У другому, як було підтверджено, буде вісім серій.

Зйомки мають розпочатися 12 квітня та завершитися у грудні. А значить другий сезон серіалу "Дім дракона" очікується у другій половині 2024 року.