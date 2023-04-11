Кендал Дженнер продемонструвала ідеальну сукню-комбінацію (фото)

У великодню неділю Кендалл Дженнер показала фігуру у вінтажному платті від Chloe з колекції весна-літо 1998 року.

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27-річна модель та зірка реаліті Кендалл Дженнер продемонструвала свою струнку фігуру своїм 283 мільйонам підписників у Instagram, опублікувавши серію фотографій у вінтажній сукні-комбінації.

На знімках знаменитість сиділа на білому шезлонгу на відкритому повітрі в атласній сукні від Chloe блдіо-блакитного кольору з вирізом на шиї та оздобленням з білого мережива. У такій сукні 1998 року тріумфально з'явилася на подіумі супермодель Наомі Кемпбелл.

Кендал Дженнер Фото: Instagram kendalljenner Наомі Кемпбелл, 1998 рік Фото: Getty Images

Кендал розпустила свої темні локони і зробила легкий макіяж. Як аксесуари вона обрала лише сонцезахисні окуляри та сережки-гвоздики. Її манікюр додав яскравості образу, оскільки нігті були вкриті яскраво-салатовим лаком.

"Тьотя Кенні", — підписала публікацію засновниця 818 Tequila, посилаючись на те, що вона єдина із сестер Кардаш'ян, яка досі не має дітей.

Нагадаємо, Кендал Дженнер відвідала відкриття нового готелю Atlantis The Royal у Дубаї у сукні від Schiaparelli.

Також Фокус писав, що Кендал Дженнер знялася топлес у новій весняній кампанії Calvin Klein.