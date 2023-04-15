Просто та стильно: Пріянка Чопра продемонструвала пальто на весну 2023 року

Зірка продемонструвала своє розкішне почуття стилю.

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40-річна індійська акторка та модель Пріянка Чопра продемонструвала ідеальне пальто на весну 2023 року. Знаменитість помітили папараці, коли вона залишала The London Hotel після відвідин аншлагового концерту Jonas Brothers у лондонському Королівському Альберт-Холі. Про це пише Daily Mail.

Акторка виглядала елегантно в різнокольоровому вбранні під довгим чорним пальтом із запахом. До свого вбрання вона підібрала бежеву велику сумку Louis Vuitton Neverfull за 2700 доларів, чорні сліпони Gucci за 1000 доларів та сонцезахисні окуляри.

Напередодні вона була помічена зі своєю 27-річною невісткою Софі Тернер, яка одружена з 33-річним братом Ніка Джонаса. Дует танцював всю ніч безперервно і не міг відвести очей від своїх чоловіків.

Знаменитість разом із молодшим на 10 років Ніком Джонасом виховує однорічну дочку Мелті Мері, яка народилася наприкінці 2021 року за допомогою сурогатної матері.

Нагадаємо, Пріянка Чопра показала перший Великдень своєї однорічної дочки у сімейному колі.

Також Фокус писав про яскраву вечірню сукню, яку продемонструвала під час виходу у світ Пріянка Чопра.