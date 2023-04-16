16 квітня 2023 року: Великдень або Воскресіння Христове – що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна сумувати, скупитися, мстити, а також працювати вдома.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православні християни відзначають найбільше церковне свято – Великдень чи Воскресіння Христове, також це свято називають Пасха. "Пасха" з грецької означає "визволення". Ісус Христос воскрес із мертвих, що знаменувало спасіння всього людства.

Першою, хто прийшов до труни Ісуса і виявив його воскресіння, була Марія Магдалина, яка сповістила про це апостолів Петра та Іоана. Христос являвся своїм учням після воскресіння ще сорок днів, доки не піднявся на небо, благословляючи апостолів. Саме тому церква святкує Великдень 40 днів.

Відсьогодні заведено вітатися фразами "Христос Воскрес! — Воістину Воскрес!". Після богослужіння люди сідають за святковий стіл, щоб розговлятися та куштувати традиційну паску та великодні яйця, освячені в церкві.

Що сьогодні не можна робити:

займатися прибиранням та пранням;

працювати в саду та на городі;

сумувати, скупитися, мстити;

відвідувати кладовище та скорбити за померлими;

ворожити;

переїдати;

відвідувати салони краси.

Народні прикмети та повір'я:

тепла та сонячна погода — буде тепле та врожайне літо;

морозний Великдень — до врожаю;

холодний і похмурий день – до сухого літа;

дощовий пасхальний день — до рясного врожаю;

день Великодня холодний – холодно буде ще сім днів;

ніч напередодні Великодня зоряна — кури добре нестимуться.

День ангела святкують:

Микита, Мартін, Феодосія.

Народилися цього дня:

1889 — Чарлі Чаплін, англійський і американський кіноактор, режисер, сценарист, композитор, продюсер, володар трьох "Оскарів" та ін нагород;

1927 — Бенедикт XVI (у світі Йозеф Алоіз Ратцінгер; пом. 2022), 265-й Папа Римський (2005-2013);

1962 — Ентоні Блінкен, американський державний діяч, держсекретар США (з 2021).

Також у цей день:

1632 рік – засновують Києво-Могилянську академію;

1995 рік – починає діяти телефонний міжнародний код "380" для України;

2000 рік – на референдумі більшість жителів України підтримують ідею скорочення загальної кількості народних депутатів України від 450 до 300, позбавлення їх недоторканності та право президента на розпуск парламенту;

2000 рік — Георгій Гонгадзе та Олена Притула започатковують "Українську правду" — перше україномовне інтернет-видання.