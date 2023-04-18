Хайді Клум позувала на траві у жовтому бікіні (фото)

Засмагаючи на сонці, знаменита модель продемонструвала підтягнуту фігуру та плоский живіт.

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Німецька супермодель, телеведуча та акторка Хайді Клум продемонструвала свою підтягнуту фігуру у жовтому бікіні. У своєму Instagram-акаунті вона поділилася фотографією, на якій приймає сонячні ванни, лежачи на зеленій траві.

"Нарешті трохи сонця", — підписала вона пост, додавши смайлик сонця.

49-річна зірка на знімках зображена в яскраво-жовтому бікіні з ребристими зав'язками і в коричневій хутряній панамі, а її світле волосся було укладено хвилями.

Модель, яка на фотографіях була без макіяжу, виконувала кілька завдань одночасно: засмагала і доглядала область під очима за допомогою пари золотих патчів від бренду Wander Beauty.

Нагадаємо, Хайді Клум приголомшила 10,7 млн підписників у Instagram відвертим знімком, який опублікувала на честь Великодня. На фотографії знаменитість позує біля басейну з кролячими вушками на голові, чорних стрінгах із зірковим принтом і прикривши оголені груди руками.

Раніше Фокус писав, що Хайді Клум та її чоловік Том Каулітц поділилися оголеними фото на честь четвертої річниці шлюбу.