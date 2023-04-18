Найкрасивіший злочинець США написав книгу і знімається у Голлівуді

Модельна кар'єра Джеремі Мікса переросла в щось більше, ніж просто зйомки для журналів та дефілювання подіумом.

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39-річний Джеремі Рей Мікс, американська фотомодель та актор, який пройшов шлях від члена вуличної банди Crips та в'язниці до всесвітньої слави і звання найкрасивішого злочинця США, написав книгу мемуарів, а також знявся у різдвяному фільмі, пише TMZ, журналісти якого поспілкувалися зі знаменитістю в аеропорту Лос-Анджелеса.

Книга "Зразковий громадянин", яка вийде 10 жовтня, розповідає про його стрімке сходження від бідності до неймовірної популярності. У ній буде розказано про його злочинну діяльність до арешту в 2014 році, а також про фотознімок, який започаткував модельну та акторську кар'єру Джеремі і привів до того, що він почав зустрічатися зі спадкоємицею імперії Topshop Хлоєю Грін.

Джеремі Мікс та Хлоя Грін

За словами Мікса, бачити подробиці свого життя на сторінках книги – це сюрреалістично. Він сподівається колись адаптувати книгу для телесеріалу, але не для фільму. Чоловік додав, що неможливо скоротити своє життя до кількох годин або менше.

Джеремі народився 7 лютого 1984 року у місті Такома, штат Вашингтон. 18 червня 2014 року він і троє інших чоловіків були заарештовані в Стоктоні, штат Каліфорнія, в рамках міжвідомчої правоохоронної місії, що отримала назву "Операція "Припинення вогню". Мікс заперечував звинувачення в скоєнні злочину, пов'язаного зі зброєю, хоча на той момент Джеремі 10 років фігурував у поліцейських досьє як член місцевої банди грабіжників.

Фотографії злочинця та його спільників були розміщені того ж дня на сторінці поліцейського управління Стоктона у Facebook. Протягом 24 годин знімок Мікса набрав понад 15 000 лайків і 3700 коментарів, що в основному стосвалися його зовнішності.

Представник поліції Стоктона Джо Сільва сказав, що фотографія привернула більше уваги, ніж будь-який інший знімок, відколи вони запустили сторінку у Facebook у 2012 році.

У 2015 році його було засуджено до 27 місяців ув'язнення, проте за зразкову поведінку чоловіка випустили на волю кількома місяцями раніше. Це сталося березні 2016-го..

Після звільнення він заявив, що його минуле не було надто законослухняним, але тепер він повністю виправився і про злочини навіть не думає. Джеремі став зніматися для глянцевих журналів, роздавати інтерв'ю, проявляв активність у соцмережах. У червні 2016 року офіційно став моделлю – уклав контракт із модельним агентством White Cross Management. Він брав активну участь у модних показах та рекламних кампейнах, а також часто прикрашав собою обкладинки журналів.

У нього є син Джеремі Мікс-молодший, який народився у шлюбі з Меліссою Мікс. Пара, яка була разом із 2008 року, розлучилася у 2017 році, коли Джеремі захопився Хлоєю Грін. 2018 року вона народила йому сина.

Раніше Фокус писав, що свої мемуари закінчує писати співачка Брітні Спірс, обіцяючи справжню бомбу.