У Гейден Панеттьєрі випадало "клаптями" волосся через алкоголізм

Гейден Панеттьєрі звернулася за допомогою до фахівця, так як у неї були жовті очі, а волосся випадало "клаптями".

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Гейден Панеттьєрі, голлівудська зірка та колишня дівчина українського боксера Володимира Кличка, зізналася в новому інтерв'ю, що на той час, коли у 2019 році їй "стукнуло 30", вона зверталася до лікаря, оскільки її очі пожовтіли, обличчя "опухло", а волосся випадало "клаптями". Про це вона розповіла Women's Health.

"Моє тіло було таке "Досить", — сказала вона. — Мені довелося звернутися до фахівця з печінки. Я тримала вагу, якої зазвичай не було. Моє волосся було тонким і випадало клаптями".

Панеттьєрі, якій зараз 33 роки, також боролася з "відсутністю сну" у той час, що вплинуло на її загальний стан здоров'я. Через два роки вона почала лікування, надавши собі "чисте полотно для роботи" після "вісім місяців інтенсивної терапії".

У 2022 році Панеттьєрі зменшила груди і відчула, що її "тіло знову належить" їй. У тому ж році Панеттьєрі розкрила свою таємну залежність від опіоїдів та алкоголю в інтерв'ю People.

Зірка "Крика VI" згадала, що вперше їй дали "таблетки щастя" у віці 15 років, коли знімалася у популярному серіалі "Герої". Пізніше це переросло у справжню залежність, до якої додався алкоголізм.

Акторка говорила, що залежність вийшла з-під контролю, коли у неї народилася донька від Кличка. Вона збігала з дому, щоб напитися та прийняти наркотики. 2018 року Панеттьєрі відправила свою дочку в Україну до її батька, боксера Володимира Кличка, але тепер вона заявляє, що він не залишив їй вибору.

Нещодавно Хайден знялася у шостій частині хорору "Крік". Це її перша роль у фільмі за останні вісім років.

Після розставання з Володимиром Кличком вона зійшлася з актором-початківцем Браяном Хікерсоном, який її бив. Він отримував штрафи, і суд забороняв йому наближатися до Гейден, але вона все одно продовжувала з ним стосунки.