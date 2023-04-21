26-річна Зендея стала амбасадором Louis Vuitton (фото, відео)

Після того, як Зендея з'явилася на показі Louis Vuitton у рамках Тижня моди в Парижі, фанати припустили, що він може приєднатися до модного дому.

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26-річна американська акторка Зендея Коулмен була оголошена новим амбасадором Louis Vuitton та обличчям культової сумки Capucines. Про це пише Vogue.

Шанувальники зірки припускали, що Зендея співпрацюватиме з Модним домом, після того, як вона зненацька з'явилася на показі Louis Vuitton у рамках Тижня моди в Парижі у березні.

Зендея на показі Louis Vuitton у Musée d'Orsay

Зендуя стала обличчям рекламної кампанії сумки Louis Vuitton Capucines.

Сумка Capucines, випущена десять років тому і названа на честь паризької вулиці, де Луї Віттон відкрив свій перший магазин у 1854 році, стала визначальним силуетом для розкішного модного дому. Сумка, виготовлена з натуральної шкіри Taurillon і оснащена варіантами для носіння на руці, плечі або через плече, одночасно практична та елегантна.

"Вона дійсно красиво зроблена і довговічна, — сказала про сумку Capucines Зендея, яка зарекомендувала себе як зірка моди практично на кожній червоній килимовій доріжці. — Якщо я щось купую, я хочу, щоб це дійсно прослужило мені. Я не завжди відповідальна власниця сумки, тому я можу жбурляти її, вона може сильно зношуватися. Розумієте, я дійсно хочу довго її використовувати, і щоб вона була такою міцною».

Рекламна кампанія Зендеї була знята в будинку Рокбрюн-Кап-Мартен, спроектованому новаторським модерністським архітектором та дизайнером Ейлін Грей, сфотографована дуетом Мерта Аласа та Маркуса Піггота, а стилізував зйомку Лоу Роуч.

"Я пам'ятаю, як росла навколо кампаній LV, — поділилася Зендея. — На початку 2000-х мені подобалася одна Наомі Кемпбелл, і вона ніби розтягнулася на скрині. Я досі бачу її. Я бачу образ у своїй голові і пам'ятаю, як бачила його у журналах у дитинстві".

Раніше Фокус писав, що Зендея Коулмен прикрасила обкладинку квітневого випуску Elle Canada.