Монархія ослабне, а король правитиме недовго. Астрологи про дату коронації Карла ІІІ

Для коронації Карла III було визначено дату 6 травня 2023 року. З'ясовували, наскільки вдала дата коронації з погляду небесних світил і карт таро.

Related video

6 травня відбудеться офіційна коронація короля Карла III, але чи вдалий цей день з астрологічного погляду? Фокус розпитав астрологів та тарологів про вплив дати коронації Карла на його правління.

король Карл III Фото: trump-elections

Що астрологи говорять про дату коронації?

Після смерті королеви Єлизавети II 8 вересня 2022 року королем Великобританії став її син Карл III. 6 травня 2023 року у Букінгемському палаці відбудеться офіційна коронація Карла. Але астрологи мало не в один голос говорять про те, що дата коронації — не найвдаліша. Докладніше — в матеріалі Фокусу.

король Карл III Фото: Getty Images

Швидкий кінець монархії?

Астрологиня Ганна Карпеєва розповідає: "Карл III отримує престол у день, коли за два тижні до цієї події, 20 квітня, сталося затемнення в будинку його влади та репутації. А 6 травня відбудеться повний місяць також у цьому будинку. Затемнення зазвичай визначає період правління без змін на найближчі 8 років, а повня — означає фінал. Звідси й випливають питання: чи буде він останнім королем Англії? Що станеться з монархією? Я думаю, на престолі Карл III затримається на 8 років. Якщо аналізувати цю подію через карту Чарльза — видно протистояння та складності взаємовідносин між народом Англії та їх симпатії до монархів”.

король Карл III и королева-консорт Камілла Фото: Getty Images

Одна з найнесприятливіших дат цього року

Астрологиня Еріка Роялс каже, що аналіз дати коронації показує, що Чарльз живе у злагоді зі своєю кармічною програмою. "Саме цей рік і коридор Затьмяній є для нього кармічною перевіркою. Однак це не означає, що дату коронації підібрано вдало, навіть більше — вона одна з найнесприятливіших у цьому році. Вона несе руйнівний вплив — можливі втрати репутації, скандали та викриття.

Сонце в гороскопі Карла під деструктивним впливом гороскопа карти затемнення, а тау-квадрат, що утворився, несе руйнування іміджу і маски. Статус монархії може послабшати ще більше, Чарльз не стане впливовим і сильним королем", — прогнозує астрологиня.

Не так все погано

А от астрологиня Аліна Кормаченко каже, що дату коронації — 6 травня — з погляду астрології обґрунтовано логічно, адже увечері 5 травня закінчується коридор затемнень. "Але оскільки на період з 21 квітня до 15 травня припадає ретроградний Меркурій, то не варто планувати такі серйозні події, особливо стосовно документації. А от якщо взяти до уваги натальну карту Карла, то цей час йому потрібно завершити всі питання щодо його статусу в Транзитний Сатурн змушує попрощатися з минулим і прийняти новий етап у житті, і, отже, йде кардинальна зміна режиму дня і роботи (6 дім в астрології) Добра планета Юпітер подарує збільшення авторитету та влади.

король Карл III Фото: Getty

Але правити король буде недовго

Також дату коронації Карла ІІІ аналізували тарологи. Таролог Arina Taro Art розповідає: "Місячне затемнення 5 травня (а це за день до коронації – ред.) відбудеться у знаку Скорпіон. Чарльз народився 14 листопада, він – Скорпіон, і для нього це важливий період змін. Але коридор затемнень – це період досить турбулентних енергій і непередбачуваних подій, коли не рекомендується робити важливі кроки і починання. А ретроградний Меркурій обіцяє повернення до старих невирішених питань, затримки з транспортом, непорозуміння між людьми.

Раніше Фокус писав про Меган Маркл написала особистий лист Карлу ІІІ після скандального інтерв'ю Опрі Вінфрі.