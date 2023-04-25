Знаменитий кіт-блогер Степан одружився з юною француженкою Стефанією (фото)

Хазяйка кота показала справжнє свідоцтво про шлюб.

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Знаменитий харківський кіт-блогер Степан на 15-му році життя обзавівся справжньою родиною, зв'язавши себе шлюбом зі своєю коханою Стефанією. Про радісну подію господиня тварин Ганна розповіла на сторінці у Instagram.

Вона не тільки поділилася фотографією "молодят", але навіть показала справжнє свідоцтво про шлюб, видане комунальним підприємством "Щасливе місто".

На нареченій був білий бант, а на шиї нареченого – чорна краватка. Фото: loveyoustepan/Instagram Фото: loveyoustepan/Instagram

"Зробив своїй улюбленій Стефанії пропозицію лапки та серця у комунальному підприємстві "Щасливе місто" @happycity_official.. До речі, хто завгодно і навіть я можу оформити шлюб за 24 години і повністю під "ключ" організувати весілля на будь-якій локації Харкова та Києва. Не стримуйте своїх емоцій, освідчуйтеся, кохайте одне одного, життя одне! Стефаніє, кохаю тебе!" – йдеться у підписі.

Степан і Стефанія Котов мають навіть свідоцтво про шлюб Фото: loveyoustepan/Instagram

Зі свідоцтва можна дізнатися, що Степан народився у Харкові у 2009 році, а його прізвище Кіт. А ось Стефанії лише рік, і вона француженка. Пара "познайомилася", коли харківський блогер був в евакуації у цій країні.

Туди родина Степана змушена була поїхати після того, як російські війська взялися знищувати Північну Салтівку.

За кордоном кіт не сидів, склавши лапки і всіляко допомагав збирати гроші на корм тваринам, котрі постраждали від війни. Ба більше, він отримав і престижну блогерську премію у Каннах, а його фотографіями ділилася навіть Брітні Спірс.

Кілька місяців тому Ганна зі Степаном повернулися до України. Після життя у Львові вони приїхали до Харкова.

Раніше Фокус писав, що кіт Степан прикрасив обкладинку Times Monaco та познайомився з дизайнером Русланом Багінським.