Вітажний Chanel і нереальна сукня. Розкішна Анджеліна Джолі із сином прийшла в Білий дім

Джолі має давні зв'язки з Південною Кореєю.

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47-річна голлівудська акторка та громадська активістка Анджеліна Джолі разом із 21-річним сином Меддоксом прилетіла у Вашингтон на державний прийом, влаштований у Білому домі президентським подружжям Байденів із нагоди 70-річчя союзу США та Південної Кореї за участю глави держави Юн Сок Йоля та першої леді Кім Кон, пише People.

На захід акторка вдягла вінтажний жакет Chanel і довгу білу сукню з розрізом, пошиту для неї багато років тому. Образ вона доповнила золотим намистом, такого ж кольору клатчем і туфлями. Волосся зірки було розпущене, а червона помада стала акцентом її макіяжу.

Меддокс, волосся якого помітно відросло, був у чорних штанах, білій сорочці з чорною краваткою, подовженому жакеті й окулярах.

Анджеліна Джолі з прийомним сином Меддоксом у Білому домі Фото: Getty

За словами джерел видання, азійсько-американські відносини є важливими для сім'ї Анджеліни.

"У неї та дітей були тісні зв'язки з цим регіоном, включно з Південною Кореєю, протягом багатьох років. Меддокс навчався в університеті Йонсей у Сеулі. Джолі відвідувала Південну Корею багато разів у межах гуманітарної діяльності й захисту інтересів біженців за останні два десятиліття. Крім того, вона відома акторка. Тому Анджеліна та Меддокс мають честь бути присутніми на цій державній вечері", — розповів інсайдер.

Серед інших знаменитостей на вечері були Чіп та Джоанна Гейнси й олімпійська сноубордистка Хлоя Кім.

Востаннє Джолі відвідувала Сеул у 2019 році, коли Меддокс вступив до університету Йонсей, та у 2018 році, коли вона зустрічалася з біженцями від імені Агентства ООН у справах біженців. Книга про права молоді, яку акторка написала у співавторстві з Amnesty International, "Знай свої права та вимагай їх", була опублікована в Південній Кореї минулого року.

Наприкінці 2022-го Енджі пішла з посади спеціального посланця Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців.

"У найближчі роки я продовжуватиму робити все, що в моїх силах, щоб підтримувати біженців та інших переміщених осіб. Після 20 років роботи в системі ООН я відчуваю, що мені час працювати по-іншому, безпосередньо взаємодіяти з біженцями та місцевими організаціями й підтримувати їхню пропаганду рішень", — пояснила вона своє рішення.

Раніше Фокус писав, що, окрім гуманітарної роботи, Анджеліна Джолі запускає і свій бренд Atelier Jolie.