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Яке свято 3 травня 2023 року: святого Феодора – що сьогодні не можна робити?
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День пам'яті святого Феодора — чому сьогодні не можна прати білизну і що ще не можна робити. Хто сьогодні святкує День ангела та що ще трапилося 3 травня.
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Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Феодора. Він був родом із багатої сім'ї, завжди прагнув до Бога. В юності він залишив рідну домівку та пішов у пустелю. Там Феодор багато молився, мало їв, пив лише воду, носив власяницю і утримувався від грішного життя, за що отримав від Господа дар чудотворення.
Що не можна робити 3 травня:
- прати білизну, тому що можуть наснитися кошмари;
- ловити рибу;
- саджати рослини.
Народні прикмети та повір'я:
- ясна ніч до заморозків;
- з'явилися комарі – чекайте на потепління;
- грім гримить – буде врожайний рік.
День ангела святкують:
Олександр, Гаврило, Григорій, В'ячеслав.
Народилися цього дня:
- 1469 рік — політичний діяч і мислитель, державний секретар Флоренції Нікколо Мак'явеллі.
Також у цей день:
- 1791 рік – Сейм Речі Посполитої прийняв першу конституцію в Європі та другу у світі (після Конституції США);
- 1815 рік— утворюється Королівство Польське;
- 1880 рік – відкрито перший в Україні львівський кінний трамвай;
- 1995 рік – указом президента Леоніда Кучми встановлено перший орден незалежної України – Богдана Хмельницького;
- 2014 рік – створено добровольчий батальйон "Айдар".