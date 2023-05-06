Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

6 травня 2023: Георгія Побідоносця — що сьогодні не можна робити?

Великомученик Георгій Побідоносець
Великомученик Георгій Побідоносець

Сьогодні не можна завдавати шкоди домашнім тваринам та стригти волосся.

Related video

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять великомученика і святого Георгія Побідоносця. Георгій (Юрій) жив у III столітті в Каппадокії у благочестивій християнській родині. Коли Георгій виріс, він приєднався до римської армії і став відомим і улюбленим воїном імператора Діоклетіана завдяки своїй силі та мужності. Тоді християни зазнавали гонінь, і Георгій відкрито сповідував свою віру і захищав вірян, які страждали. У відповідь на це Георгій був позбавлений військових звань, майна та особистого життя, і його довго мучили в спробі змусити зректися Христа. Але він не зрадив своєї віри, і за це його стратили, відсікаючи голову.

Що не можна робити 6 травня:

  • завдавати шкоди домашнім тваринам;
  • носити речі із вовни;
  • рукоділництво;
  • лихословити і лаятись;
  • жінкам стригти волосся;
  • одружуватися, бо шлюб буде нещасливим.

Народні прикмети та повір'я:

  • мороз — добре вродить овес і просо;
  • ніч тепла – хороший урожай пшениці;
  • зозуля кує до неврожаю;
  • дме південний вітер – рік буде врожайним;
  • зграями літають комарі — чекайте на потепління.

День ангела святкують:

Анатолій, Опанас, Валерій, Георгій, Юрій, Єгор, Іван, Ян, Олександра, Валерія, Софія.

Народилися цього дня:

  • 1856 — Зигмунд Фрейд, австрійський лікар-психіатр, психолог, засновник психоаналізу;
  • 1961 — Джордж Клуні, американський актор, кінорежисер, сценарист, продюсер, лауреат двох премій "Оскар", чотирьох "Золотих глобусів", ін. нагород ("Бетмен і Робін").

Також у цей день:

  • 1833 — у США виготовили перший сталевий плуг;
  • 1872 — в Англії заснований футбольний Кубок;
  • 1889 — У Парижі завершено будівництво Ейфелевої вежі;
  • 1987 — на літаку Ан-124 встановлено світовий рекорд дальності перельоту по замкнутому маршруту (20150,92 км);
  • 1991 — український стрибун з жердиною Сергій Бубка в Японії встановив світовий рекорд, стрибнувши на 6 м і 7 см;
  • 1992 — прийнята конституція автономної республіки Крим;
  • 1994 — урочисто відкритий тунель під Ла-Маншем між Францією і Великобританією — Євротунель.