6 травня 2023: Георгія Побідоносця — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна завдавати шкоди домашнім тваринам та стригти волосся.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять великомученика і святого Георгія Побідоносця. Георгій (Юрій) жив у III столітті в Каппадокії у благочестивій християнській родині. Коли Георгій виріс, він приєднався до римської армії і став відомим і улюбленим воїном імператора Діоклетіана завдяки своїй силі та мужності. Тоді християни зазнавали гонінь, і Георгій відкрито сповідував свою віру і захищав вірян, які страждали. У відповідь на це Георгій був позбавлений військових звань, майна та особистого життя, і його довго мучили в спробі змусити зректися Христа. Але він не зрадив своєї віри, і за це його стратили, відсікаючи голову.
Що не можна робити 6 травня:
- завдавати шкоди домашнім тваринам;
- носити речі із вовни;
- рукоділництво;
- лихословити і лаятись;
- жінкам стригти волосся;
- одружуватися, бо шлюб буде нещасливим.
Народні прикмети та повір'я:
- мороз — добре вродить овес і просо;
- ніч тепла – хороший урожай пшениці;
- зозуля кує до неврожаю;
- дме південний вітер – рік буде врожайним;
- зграями літають комарі — чекайте на потепління.
День ангела святкують:
Анатолій, Опанас, Валерій, Георгій, Юрій, Єгор, Іван, Ян, Олександра, Валерія, Софія.
Народилися цього дня:
- 1856 — Зигмунд Фрейд, австрійський лікар-психіатр, психолог, засновник психоаналізу;
- 1961 — Джордж Клуні, американський актор, кінорежисер, сценарист, продюсер, лауреат двох премій "Оскар", чотирьох "Золотих глобусів", ін. нагород ("Бетмен і Робін").
Також у цей день:
- 1833 — у США виготовили перший сталевий плуг;
- 1872 — в Англії заснований футбольний Кубок;
- 1889 — У Парижі завершено будівництво Ейфелевої вежі;
- 1987 — на літаку Ан-124 встановлено світовий рекорд дальності перельоту по замкнутому маршруту (20150,92 км);
- 1991 — український стрибун з жердиною Сергій Бубка в Японії встановив світовий рекорд, стрибнувши на 6 м і 7 см;
- 1992 — прийнята конституція автономної республіки Крим;
- 1994 — урочисто відкритий тунель під Ла-Маншем між Францією і Великобританією — Євротунель.