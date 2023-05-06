Княгиня Монако Шарлін зʼявилася на коронації Чарльза ІІІ у дивному образі (фото)

Монарша персона здійснила рідкісний вихід на публіку.

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Княгиня Монако Шарлін зʼявилася на коронації Чарльза ІІІ у дивному образі в компанії свого чоловіка, князя Альбера. Про це пише Hola.

Дружина монарха прикрасила коронацію старшого сина Єлизавети II рідкісною публічною появою.

45-річна Шарлін та її чоловік, князь Монако Альберт, разом прийшли на церемонію коронації Чарльза ІІІ та королеви Камілли 6 травня 2023. На історичну подію мама двох одягла піджак кремового кольору з акцентним шлейфом та спідницю по щиколотки.

Вона поєднала елегантний костюм із відповідним беретом і гострими підборами, тримаючи в руках мерехтливий золотий клатч.

Тим часом Альберт по-королівськи вбрався у військову форму.

Княгиня Шарлін та князь Альбер Фото: Getty Images

Вихід Шарлін відбувся більш ніж через рік після того, як її госпіталізували в її рідній країні Південної Африки через ЛОР-інфекцію. У листопаді 2021 вона відійшла від своїх королівських обов’язків, щоб пройти лікування в невідомому місці за межами Монако.

У той час як Шарлін здебільшого мовчала про її проблем зі здоров’ям, Альберт пояснив, що її хвороба є кульмінацією "кількох факторів, які є приватними справами".

Княгиня Шарлін та князь Альбер Фото: Getty Images

Нагадаємо, княгиня Шарлін порушила дрес-код Букінгемського палацу.

Також Фокус писав про гостей передкоронаційного прийому Чарльза ІІІ.