Княгиня Монако Шарлін зʼявилася на коронації Чарльза ІІІ у дивному образі (фото)
Монарша персона здійснила рідкісний вихід на публіку.
Княгиня Монако Шарлін зʼявилася на коронації Чарльза ІІІ у дивному образі в компанії свого чоловіка, князя Альбера. Про це пише Hola.
Дружина монарха прикрасила коронацію старшого сина Єлизавети II рідкісною публічною появою.
45-річна Шарлін та її чоловік, князь Монако Альберт, разом прийшли на церемонію коронації Чарльза ІІІ та королеви Камілли 6 травня 2023. На історичну подію мама двох одягла піджак кремового кольору з акцентним шлейфом та спідницю по щиколотки.
Вона поєднала елегантний костюм із відповідним беретом і гострими підборами, тримаючи в руках мерехтливий золотий клатч.
Тим часом Альберт по-королівськи вбрався у військову форму.
Вихід Шарлін відбувся більш ніж через рік після того, як її госпіталізували в її рідній країні Південної Африки через ЛОР-інфекцію. У листопаді 2021 вона відійшла від своїх королівських обов’язків, щоб пройти лікування в невідомому місці за межами Монако.
У той час як Шарлін здебільшого мовчала про її проблем зі здоров’ям, Альберт пояснив, що її хвороба є кульмінацією "кількох факторів, які є приватними справами".
Нагадаємо, княгиня Шарлін порушила дрес-код Букінгемського палацу.
Також Фокус писав про гостей передкоронаційного прийому Чарльза ІІІ.