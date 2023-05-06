Принцеса Шарлотта та принц Луї зворушливо трималися за руки під час коронації дідуся (фото)

Їхній старший брат, принц Джордж, став наймолодшим пажем події.

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Принцеса Шарлотта та принц Луї зворушливо трималися за руки під час коронації свого дідуся Чарльза ІІІ. Про це пише People.

Коли у Вестмінстерському абатстві почалася коронаційна служба 74-річного британського монарха, принцесу Шарлотту помітили, як вона тримала за руку свого молодшого брата принца Луї, коли вони йшли до своїх місць позаду своїх батьків, принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Восьмирічна принцеса Шарлотта була одягнена в мініверсію квіткового головного убору своєї мами принцеси Уельської. Жодна королівська особа не носила тіари чи корони на сьогоднішньому заході, на відміну від попередніх коронацій у британській історії. Шарлотта, як і Кейт, одягнена в образ Alexander McQueen.

Принцеса Шарлотта та принц Луї Фото: Getty Images

Їхній старший брат, принц Джордж, прибув окремо, оскільки він є одним із восьми почесних пажів церемонії. Він наймолодший паж пошани — усі інші хлопчики на кілька років старші за нього. Однак він єдиний родич короля Чарльза, який є почесним пажем.

Принц Джордж на коронація дідуся Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон зʼявилася на коронації Чарльза ІІІ в неймовірному образі.

Також Фокус писав про образ восьмирічної принеси Шарлотти на коронації дідуся.