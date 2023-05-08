Ірина Шейк з'явилася на "Формулі-1" у трусах та прозорій сукні (фото)

Росіянка не боїться епатувати публіку, обираючи одяг, який демонструє його підтягнуту фігуру.

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37-річна російська супермодель Ірина Шейк, яка багато років живе та працює в США з найкращими світовими дизайнерами, знову зуміла приголомшити публіку та шанувальників своїм модним ансамблем. На чемпіонаті світу з кільцевих перегонів "Формула-1" у Маямі росіянка з'явилася в білому топі, чорних трусиках-бікіні, поверх яких була вдягнута зовсім прозора чорна сукня. Знімками вона поділилася на своїй сторінці у соцмережі.

Її образ завершували масивний ланцюжок, чорні сонцезахисні окуляри та темна бейсболка.

Із взуття Ірина обрала чорні туфлі-човники у спортивному стилі та з відкритою п'ятою, які одягла з білими шкарпетками Nike, а на плечі у неї була сумочка.

Компанію Шейк склали модель Стелла Максвелл та дизайнер Ріккардо Тиші, з якими вона давно товаришує. На Стеллі теж була довга чорна прозора сукня з мережива, зі щільними вставками на ліфі.

У такому вбранні Ірина почувала себе цілком комфортно, ловлячи погляди присутніх та позуючи фотографам. Компанія розглядала боліди, які готували до перегонів, та весело проводила час.

Супермодель любить епатувати публіку та приміряти сміливе вбрання. Наприклад, вона вийшла погуляти з дочкою в коротких шкіряних шортах, а на один із заходів для вечірнього ансамблю використала звичайну білу футболку, доповнивши її чорними оперними рукавичками.

Раніше Фокус писав, що Ірина Шейк при всьому її смаку та почутті стилю опинилася в числі зірок, найгірше одягнених на Met Gala 2023.