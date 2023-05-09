Українські прапори та атмосфера Одеси. Ведучий Тимур Мірошниченко розповів про початок "Євробачення"

Відомий український телеведучий розповів, на що чекати від першого півфіналу "Євробачення" 9 травня.

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Вже сьогодні, 9 травня, у британському Ліверпулі відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Один із провідних Церемонії відкриття та самого конкурсу Тимур Мірошниченко розповів в ефірі "1+1", яка атмосфера панує у місті.

Нагадаємо, хоч Україна і перемогла у конкурсі "Євробачення 2022" року, але через війну з Росією, конкурс було вирішено перенести до Великобританії, учасник якої посів друге місце. Тож конкурс пройде у Ліверпулі. Перший півфінал пройде сьогодні. У ньому візьмуть участь 15 конкурсантів, у фінал вийдуть 10 із них.

Україна як переможниця минулого року автоматично опинилася у фіналі. Цього року нашу країну представляє дует TVORCHI.

"Я ось вийшов недалеко від готелю і одразу побачив український прапор. Українські кольори тут усюди. Атмосфера така, ніби я потрапив до Одеси. Тут і запах моря, і чайки, які літають усюди. І ось цей мультинаціональний колорит, який є в Одесі, він присутній також тут. Ну, не дарма, Ліверпуль та Одеса – міста-побратими", — розповів ведучий.

Репортаж Тимура Мірошниченка з Ліверпуля

Тимур Мірошниченко розповів, що шоу обіцяє бути дуже видовищним та красивим. І воно повністю присвячене Україні та її насущним питанням.

"З перших секунд в ефірі пронизують мурашки по тілу, бо все просякнуте Україною. Не уникають цього року ні слова війна, ні наших проблем. З перших хвилин виникає така хвиля емоцій. На нас чекає дуже круте шоу", — пообіцяв ведучий., що особливі емоції викликають номери, що показують між виступами, та які сповнені української тематики.

Вже відомо, що близько 40% пісень на "Євробаченні-2023" будуть виконуватися мовами країн-учасниць. Ведучий це пояснив тим, що через розпочату РФ війну, дедалі більше країн прагнуть самоідентифікації.

За його словами, жителі Ліверпуля дуже добре ставляться до українців і коли бачать українську символіку, підходять підтримати та сказати теплі слова.

Цього року за учасників Євробачення зможуть голосувати навіть мешканці тих країн, які не беруть участі у конкурсі. Зробити це можна буде через офіційний додаток "Євробачення". Росію – заблоковано.

Переглянути перший півфінал "Євробачення" 9 травня можна на офіційному сайті конкурсу на YouTube. Також прямий ефір можна переглянути у додатку "Дія", у розділі "Дія.TV".

Нагадаємо, до Ліверпуля вже прибула Вєрка Сердючка, учасниця "Євробачення" у 2007 році. Номер артиста Андрія Данилка досі залишається одним із найпопулярніших в історії конкурсу.