Король Чарльз III та королева Камілла зненацька з'явилися на півфіналі "Євробачення-2023"

Нещодавно короновані король та королева несподівано з'явилися у півфіналі конкурсу пісні "Євробачення" у невеликому камео на каналі BBC One.

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Королівські фанати були раді бачити 74-річного короля Чарльза III та 75-річну королеву Каміллу у попередньо записаному відео, коли вчора ввечері у Ліверпулі стартував півфінал "Євробачення-2023".

Члени королівської родини фігурують у початкових титрах фільму "Ласкаво просимо до Ліверпуля", в якому розповідається про хлопчика з північно-західного міста, який дізнається, що його рідне місто приймає конкурс пісні у 2023 році.

Нещодавно короновані король і королева, які мали дуже завантажені вихідні після суботньої церемонії коронації, зі зрозумілих причин не змогли особисто бути присутніми на заході цього вечора. Однак цілком імовірно, що вони будуть дивитися вдома, оскільки король сказав 25-річній Мей Мюллер, яка виступає від Великобританії, що він "підбурюватиме її" з дому.

Нагадаємо, два тижні тому король Чарльз III та королева-консорт Камілла відкрили сцену "Євробачення-2023".

Цього року конкурс пісні відбудеться в Ліверпулі, після того, як Україна, яка перемогла на конкурсі 2022 року з піснею "Stefania" гурту "Kalush Orchestra", не змогла задовольнити вимоги щодо проведення конкурсу через побоювання безпеки, спричинені вторгненням Росії в Україну. Великобританія прийматиме конкурс вдев'яте, востаннє це сталося 1998 року в Бірмінгемі.

Також Фокус писав, що стало відомо, які країни пройшли до наступного туру.