Ріта Ора викликала фурор на виступі у півфіналі "Євробачення-2023"

Виступ Ріти Ори у півфіналі Євробачення, безумовно, застав публіку зненацька.

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32-річна британська співачка Ріта Ора вийшла на сцену першого півфіналу "Євробачення-2023", представивши публіці попурі зі своїх найпопулярніших хітів. Про це пише The Mirror.

Її виступ на M&S Bank Arena відбувся через 14 років після того, як вона пройшла прослуховування, щоб представляти Велику Британію у 2009 році з піснею "Get Here". Тоді Ріта відмовилася від участі у конкурсі, заявивши, що це був не найкращий кар'єрний крок для неї.

Вийшовши на сцену, Ріта виконала уривки з таких треків, як Ritual, I Will Never Let You та Anywhere.

"Вау, яка честь бути на головній сцені @Eurovision, виконуючи деякі з моїх улюблених пісень і мій новий сингл Praising You. Дякую команді, Ліверпулю, @officialfatboyslim і, звичайно ж, вам, моїм неймовірним фанатам. Сподіваюся, вам це сподобалося так само, як мені сподобалося його виконання. Надсилаю кохання всім, хто дивиться по всій Європі і, звичайно ж, Україні. Тримайся, ми всі тебе любимо ❤️ #Євробачення2023", — написала Рита у своєму Instagram-аккануті.

Після її виступу шанувальники у соціальних мережах написали багато захоплених коментарів зірці, яка також вперше виконала свій останній сингл Praising You за участю Fatboy Slim. Один фанат прокоментував: "Ефектна Рита Ора. Мені досі дуже сумно, що вона одна з найдоцінніших артистів на музичній сцені. Він заслуговує набагато більшого".

"Ріта Ора розгромила це #Євробачення", — сказав другий.

"Добре сказано: тільки @RitaOra може давати неймовірні живі виступи на сцені", — написав інший шанувальник Ори.

Нагадаємо, нещодавно короновані король Чарльз та королева Камілла зненацька з'явилися у півфіналі конкурсу пісні "Євробачення" у невеликому камео на каналі BBC One.

Також Фокус писав, що на Met Gala-2023 співачка Ріта Ора продемонструвала чудову чорну прозору сукню з корсетним ліфом.