Бен Аффлек та Дженніфер Лопес влаштували демонстрацію почуттів на червоній доріжці (відео)

Знаменитість виглядала розкішно в ансамблі бежевого кольору Brunello Cucinelli.

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53-річна американська співачка та актриса Дженніфер Лопес активно просуває фільм "Мати", в якому зіграла головну роль. Вона з'явилася на прем'єрі бойовика в Westwood Regency Village Theater у Лос-Анджелесі в компанії чоловіка Бена Аффлека, і на червоній доріжці виглядала блискуче у прямому розумінні цього слова.

На заході Джей Ло блищала в кремовому ансамблі з паєтками від Brunello Cucinelli з глибоким V-подібним вирізом, кремовій максі-спідниці з високою талією і пальто зверху. Вона продемонструвала декольте в крихітному укороченому топі та доповнила свій образ підвісними діамантовими сережками Fernando Jorge High Stream і металевим клатчем Tyler Ellis. Її волосся було зібране в довгий хвіст позаду.

Бен виглядав елегантно у стильному чорному костюмі-трійці та білій сорочці. Вільності образу додавала відсутність краватки.

На публіці пара не соромлячись демонструвала свої почуття. Закохані не могли відірватися один від одного, пристрасно цілуючись на червоній доріжці.

Фільм виходить у прокат 12 травня та розповідає про матір, яка в минулому була найманою вбивцею і живе на Алясці, подалі від людей. Коли доньці загрожує смертельна небезпека, вона знову береться за зброю.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Лопес продемонструвала вкрай невдалий леопардовий ансамбль.