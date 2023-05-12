Коронація Чарльза ІІІ: про що говорили король та королева на балконі Букінгемського палацу

Новоспечений монарх Чарльз ІІІ та його дружина традиційно помахали підданим з легендарного балкону.

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Стало відомо, про що говорили Чарльз ІІІ та королева Камілла на балконі Букінгемського палацу після історичної коронації 6 травня 2023. Про це пише Mirror.

Експерти, які читають по губах, розшифрували те, що сказали одне одному 74-річний монарх, королева Камілла, принц Вільям і Кейт Міддлтон під час різних частин офіційної церемонії.

За словами фахівця, коли принц та принцеса Уельські прийшли до Вестмінстерського абатства безпосередньо перед початком коронації, Кейт Міддлтон попросила принца Вільяма триматися подалі від її сукні.

Тоді старший син короля заспокоїв дружину і, як повідомляється, сказав: "Не хвилюйся, я зрозумів це".

Принц Вільям та Кейт Міддлтон на коронації Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Буквально через кілька годин — після завершення релігійної служби — королівська родина приєдналася до новокоронованого монарха та 75-річної Камілли на балконі Букінгемського палацу, де вони традиційно помахали натовпу внизу.

Елізабет Тонтон, яка читає по губах, розповіла, що стурбований Чарльз у цей момент сказав: "Я не збираюся підходити надто близько, щоб пожежна служба не рятувала мене потім".

Чарльз ІІІ та королева Камілла на балконі Букінгемського палацу Фото: Getty Images

Потім королева Камілла жестом показала вбік, сказавши людям ліворуч від неї: "Рухайтесь… рухайтеся вгору, продовжуйте, підходьте сюди, рухайтеся вгору. Потім вона вказала на свою довгу сукню і сказала: "Просто скинь її".

Нагадаємо, принцеса Беатріс висловилася про королеву Каміллу.

Також Фокус писав про те, що принц Гаррі пошкодував би, якби пропустив коронацію батька.