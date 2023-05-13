Євробачення 2023 року: привіт з України. На відкритті виступили Тіна Кароль, Вєрка Сердючка та Go_A

А переможці минулого року – гурт Kalush Orchestra у своєму кліпі зняли саму принцесу Уельську та показали грандіозне шоу.

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У Ліверпулі стартував гранд-фінал "Євробачення 2023". І шоу відкрилося грандіозним виступом переможців "Євробачення-2022", гурту KALUSH Orchestra та їхньої переможної пісні Stefania.

Група показала кліп, знятий у Києві та Великій Британії. Також пролунав їхній новий трек англійською мовою Changes. У кліпі українців знявся барон Ендрю Ллойд Веббер та сама принцеса Уельська.

Виступ KALUSH Orchestra

Кейт Міддлтон зіграла невелику партію на роялі у Віндзорському замку.

Потім із фрагментом своєї конкурсної пісні виступив український гурт Go_A, перемежуючи вихід учасників гранд-фіналу.

Виступ Go_A

А Джамала заспівала фрагмент пісні "1944", з якою перемогла на "Євробаченні" у 2016 році.

Виступ Джамали

Після були виступи Тіни Кароль та Вєрки Сердючки, на якого всі так чекали.

Виступ Тіни Кароль

Виступ Вєрки Сердючки

Після цього почалися виступи учасників гранд-фіналу. Український дует TVORCHI, який цього року представляє Україну на Євробаченні із композицією Heart of Steel, виступить під 19 номером.

Трансляція "Євробачення 2023"

За свою країну голосувати не можна, але ви зможете віддати свій голос за фаворита після того, як виступлять усі учасники. Фокус розповідав, як це зробити.