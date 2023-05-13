Євробачення 2023: на фіналі Юлія Саніна з'явилася у розкішному вбранні від українського бренду

Солістка The Hardkiss вийшла на сцену у блискучій яскраво-жовтій сукні з оригінальними деталями.

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У Ліверпулі триває гранд-фінал "Євробачення 2023" і українські глядачі з цікавістю чекали, яке вбрання обере Юлія Саніна, яка веде шоу разом із британськими колегами Ханною Веддінгхем, Алішею Діксон та Гремом Нортоном, який приєднався до них.

Солістка The Hardkiss обрала для фіналу "Євробачення 2023" розкішну жовту сукню від українського бренду The Coat.

Юлія Саніна в образі для фіналу "Євробачення 2023"

Аліша Діксон з'явилася у синій сукні, тож на сцені знову опинилися кольори українського прапора.

Раніше Юлія Саніна виходила на сцену у синьому блискучому комбінезоні у стилі Девіда Боуї.

Трансляція "Євробачення 2023"

Нагадаємо, на відкритті виступили запрошені артисти з України: переможці минулих конкурсів та відомі учасники. Серед них була Вєрка Сердючка, чий номер досі залишається одним із найпопулярніших в історії Євробачення.

Юлія Саніна та Аліша Діксон Фото: Скриншот

А переможці минулого року, гурт Kalush Orchestra показав кліп, знятий у Києві та у Великій Британії. Для нього знялася принцеса Уельська, яка виконала невелику партію на роялі у Віндзорському замку.