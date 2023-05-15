Сінді Кроуфорд та Джіджі Хадід: як зірки привітали мам із Днем матері 2023

Знаменитості звернулися до своїх мам та дітей зворушливими промовами.

Related video

За неписаними правилами соцмереж, у святковий день як публічні, так і менш відомі люди діляться загальними кадрами з "винуватцями" події та звертаються зворушливими промовами. Фокус зібрав найтепліші привітання з Днем матері 2023 року від світових та українських знаменитостей.

Джіджі Хадід

Американська модель показала чорно-біле фото своєї вагітності дочкою Хай, яка народилася восени 2020 року.

"Виховуючи мою найкращу", — підписала кадр зірка подіумів палестинського походження, яка практично не показує свою єдину спадкоємницю від Зейна Маліка. Пара розійшлася через рік після народження малюка, тому зараз Джіджі, якій приписують роман із Леонардо Ді Капріо, сама виховує дворічну Хай Хадід Малік.

Джіджі Хадід Фото: Скріншот

Зокрема, знаменитість постраждала публікацію зі свого фан-акаунта, який поділився поруч фото маленької Джіджі з її мамою Іоландою Хадід. На знімках також зображена молодша сестра моделі Белла Хадід та їх брат Анвар, який свого часу зустрічався з Дуа Ліпою.

Джіджі Хадід з мамою

Зендая

26-річна американська актриса та співачка Зендая показала фото своєї мами Клер Штормер із її юності.

"З Днем матері. Я люблю тебе всім своїм серцем. І це фото мене вбиває", — підписала спільний знімок із мамою дівчина Тома Холланда.

Зендая з мамою Фото: Скриншот Мама Зендаї Фото: Скріншот

Сінді Кроуфорд

57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд показала архівне фото зі своїми двома дітьми – дочкою Каєю та сином Преслі.

"Ці двоє зробили мене мамою ❤️ Я так люблю вас обох!" — Підписала знімок знаменитість.

Тим часом, її 21-річна донька Кая ріпоснула публікацію у свої сторіс і зазначила: "Найкраща мама у світі. Ми любимо тебе".

Сінді Кроуфорд з дочкою Каєю та сином Преслі Фото: Скріншот

Клаудія Шиффер

52-річна німецька супермодель Клаудія Шиффер показала архівне фото зі своєю матір'ю.

"З Днем матері, мама на небесах", — підписала кадр зірка подіумів, який вона виклала ще в березні 2023 року, коли святкували День матері в Європі, а 14 травня вона перерепостила його у сторіс і зазначила: "З Днем матері моїх американських друзів" .

Клаудія Шиффер зі своєю мамою Фото: Скріншот

Хейлі Бібер

Дружина Джастіна Бібера поділилася архівним кадром зі своєю мамою Кенні Болдуїн.

"Мама", — лаконічно підписала архівне фото зірка подіумів та бізнес-вумен.

Хейлі Бібер з мамою Фото: Скріншот

Надя Дорофєєва

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка зараз перебуває в американському турі, виклала селфі зі своєю мамою Ольгою.

"З Днем матері", — підписала кадр зірка сцени.

Надя Дорофєєва з мамою Фото: Скріншот

Олексій Дурнєв

А телеведучий та блогер Олексій Дурнєв показав фотографію своєї мами на тлі Андріївської церкви у Києві.

"Мам, люблю", — підписав знімок гуморист.

Мама Олексія Дурнєва Фото: Скріншот

Сім'я Бекхемів

Британський футболіст Девід Бекхем виклав архівне фото своєї дружини Вікторії та зазначив: "З Днем матері найпрекраснішу маму та всіх найпрекрасніших мам".

Тим часом, їхній син Бруклін перебуває у США зі своєю дружиною Миколою, яка показала його фото зі своєю бабусею.

"Щасливий день матері з нашою королевою", — підписала знімок американська актриса.

Вікторія Бекхем Фото: Скриншот Бруклін Бекхем Фото: Скриншот

Сама Вікторія Бекхем звернулася до своєї мами на робочій сторінці, де продає косметику.

"Від використання її губної помади як імпровізовані рум'яни на дитячому майданчику до створення #VictoriaBeckhamBeauty. Моя мама — справжня #VBBMuse!! З Днем матері в США всіх, хто святкує xx VB 💕", — зазначила бізнес-вумен.

Вікторія Бекхем зі своїми батьками

Племінниця принцеси Діани

30-річна Еліза Спенсер показала, як провела цю неділю зі своєю матір'ю Вікторією.

Мама Елізи Спенсер Фото: Скріншот

Ельза Хоск

34-річна шведська модель Ельза Хоск поділилася каруселлю фото своєї вагітності та кадрами дворічної доньки Тууліккі.

"Тільки більше 2 років тому ти зробила мене мамою і склала пазл до найбільшої частки мого серця. Люблю тебе нескінченно! Вітаю з Днем матері всіх неймовірних мам, які роблять все можливе, невтомно і безкорисливо, щоб виховати добрих, сильних діток ❤️" .

Ельза Хоск

Шакіра

Колумбійська співачка Шакіра показала зворушливий кадр свого батька та матері.

"Вітаю з Днем матері жінку, яка навчила мене кохати", — підписала знімок мати двох.

"Мамо найважливішої латиноамериканської ікони 😍❤️❤️", "Не дивно, що ти віддаєш стільки кохання, Шакіра! Вас виховали з найчистішими почуттями 🙌❤️", "І з Днем Матері тебе, Королева!, — пишуть у коментарях фоловери знаменитості.

Батьки Шакіри

Світлана Бевза

Українська дизайнерка Світлана Бевза також показала низку кадрів зі своїми двома дітьми.

"День Матері! Ось кілька випадкових фотографій місяця, з цими двома так весело. Мені так пощастило щодня бути мамою двох чудових дітей. Вони щодня приносять сонце в моє життя. Тато @volodymyr_omelyan вони так сумують за тобою! Я мрію, щоб ми Незабаром виграли цю війну і знову могли бути разом", — підписала знімки дизайнерка, якій нещодавно представилася можливість відвідати Met Gala 2023.

Діти Світлани Бевзи

Дженіфер Лопес

Американська співачка та актриса показала, як дивиться свою нову картину "Мати" зі своєю та мамою Бена Аффлека.

"Дивлюся #TheMother з моїми чудовими матерями!!!" — Підписала відео зірка соцмереж.

Дженніфер Лопес зі своєю та мамою Бена Аффлека

Також Фокус писав про вітання від зірок із Днем матері у 2022 році.