Ведуча шоу "Топмодель по-українськи" Алла Костромічова повідомила, що чекає другу дитину
У День матері модель опублікувала фото у прозорій сукні, яка не приховує вагітність.
Українська супермодель та засновниця шоу "Топмодель по-українськи" Алла Костромічова поділилася зі своїми передплатниками в Instagram радісною новиною. 36-річна Костромічова оголосила, що стане мамою вдруге.
Модель обрала особливий день, щоб поділитися радісною новиною – День матері, який у США відзначався минулої неділі.
"Ми благословлені другою дитиною. З днем матері! Я зроблю все можливе, щоб ти народився у кращому світі", — написала Алла.
Для фото вона позувала у прозорій сукні від українського бренду Moodstories.
Нагадаємо, Алла Костромічова одна з найуспішніших українських моделей.
Вона започаткувала шоу "Топмодель по-українськи", перший сезон якого вийшов у 2014 році, і стала його ведучою.
Алла виросла у Севастополі, закінчила Севастопольський національний технічний університет із червоним дипломом за спеціальністю "Медична електроніка". Вже на другому курсі працювала за контрактом в одному із найкращих міланських агентств Why Not.
У 21 рік на четвертому курсі Алла поїхала до Парижа, щоб працювати з модним брендом Givenchy.
Після цього вона підписала контракт з міжнародним агентством Women і почала працювати в Нью-Йорку. Вона працювала з брендами YSL, Alexander McQueen, Lanvin, Christian Dior, Bottega Veneta, Balenciaga та багатьма іншими.
У 2013 році Алла Костромічова відкрила власне модельне агентство Kmodels.
Алла одружена з американцем італійського походження Джейсоном Капоне вже сім років. У 2015 році у них народився син Сальваторе.
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