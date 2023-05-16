Кейт Міддлтон продемонструвала легкий весняний образ (фото)

Дружина принца Вільяма повернулася до виконання обовʼязків після коронації Чарльза ІІІ.

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41-річна принцеса Уельська Кейт Міддлтон вийшла у світ у яскравому образі. Про це пише Daily Mail.

Дружина принца вирушила до Бата, на захід від Лондона, щоб почути молодих людей, які отримують наставництво та іншу надихаючу допомогу від спортсменів. Dame Kelly Holmes Trust використовує спортивних зірок, щоб передавати своє переможне мислення та надавати тренування, щоб допомогти дітям отримати впевненість, необхідну їм у навчанні, майбутній роботі та повсякденному житті.

Молодіжна організація, названа на честь засновниці та британської спортсменки Келлі Голмс, реалізує програми благополуччя в дитячих лікарнях і школах, часто орієнтовані на молодих людей, які мають соціальні, емоційні та інші проблеми з психічним здоров’ям.

Принцеса Уельська виглядала готовою до літа, поєднавши білий топ та штани з яскравим жовтим блейзером. Під час прогулянки вона вибрала білі кросівки, що дозволило їй взяти участь у деяких заходах (зокрема, у грі з мішками).

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Психічне здоров'я молодих людей є ключовим предметом громадського життя принцеси. Кетрін Міддлтон також виступила з ідеєю успішної кампанії Heads Together, у рамках якої її чоловік принц Вільям і принц Гаррі приєдналися до неї в низці ініціатив, спрямованих на підвищення уваги до психічного благополуччя

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям восени 2023 відвідають Сінгапур.

Також Фокус писав про найкраще вбрання Кейт Міддлтон, на думку її шанувальників.