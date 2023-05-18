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Стиль життя

Сара Фергюсон розкрила дату пологів принцеси Євгенії

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Фото: Instagram princesseugenie | Сара Фергюсон та принцеса Євгенія

Герцогиня Йоркська дуже близька зі своїми дочками.

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63-річна герцогиня Йоркська поділилася, що її молодша дочка принцеса Євгенія народить цього місяця. Таку особисту новину вона розповіла в інтерв'ю ¡HOLA! TV, пише Hello.

"Ми ще не знаємо, хто це буде, — сказала Сара Фергюсон про стать майбутнього малюка. — Але дитина має народитися до кінця травня, я думаю. Тож це з хвилини на хвилину".

Горда мати двох дітей, герцогиня (яку ласкаво називають Фергі) ділить дочок принцесу Євгенію і принцесу Беатріс з колишнім чоловіком принцом Ендрю. Обидві принцеси близькі зі своєю мамою.

Сара Фергюсон із дочками Fullscreen
Сара Фергюсон із дочками
Фото: Instagram/Sarah Ferguson

Коментар Фергі — найяскравіший із усіх, що стосуються дати народження малюка принцеси Євгенії. У січні Букінгемський палац оголосив, що племінниця короля Чарльза вагітна і чекає на другу дитину від чоловіка Джека Бруксбенка. Пара вже виховує дворічного сина Августа Філіпа Хоука.

"Принцеса Євгенія і містер Джек Бруксбенк раді повідомити, що цього літа вони чекають на другу дитину, — йдеться у заяві палацу. — Сім'я в захваті, і Август дуже хоче стати старшим братом".

Як і багато сучасних мам, Євгенія також поділилася новиною в зворушливому посту на своїй сторінці в Instagram.

"Ми так раді поділитися тим, що цього літа в нашій родині буде поповнення", — підписала вона знімок, на якому Август цілує її живіт.

33-річна принцеса Євгенія та 37-річний Джек одружилися у жовтні 2018 року, а через три роки у них народився первісток.

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Принцеса Євгенія із чоловіком
Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, що принцеса Євгенія у деталях розповіла про материнство.