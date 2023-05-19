Молодий місяць у Тельці 19 травня 2023 року: що можна і не можна робити

Вже сьогодні, 19 травня, відбудеться молодик — початок нового місяця, який знаменує час для планування та закладання намірів.

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Останній молодик або Молодий місяць цієї весни настане сьогодні, 19 травня, о 17:56 за київським часом. Місяць у цей час перебуватиме у знаку Тельця, але потім перейде в знак Близнюків.

Для людей цей Молодий місяць може стати періодом невизначеності — практичний Телець вказуватиме на вирішення питань, а емоційні Близнюки провокуватимуть на легковажні вчинки. Астрологи рекомендують ухвалювати лише обдумані рішення, а також провести цей час у спокої та усамітненні.

Період Молодика найсприятливіший для планування майбутнього.

Що можна робити у цей період:

складати плани на найближче майбутнє;

зайнятися творчістю чи пошуком нового хобі;

вирішувати фінансові питання, роздавати борги;

займатися благодійністю;

фізичні навантаження;

займатися йогою та медитаціями;

робити чек-ап організму;

прибирати будинок та робочий простір.

Що не можна робити в Молодий місяць:

розпочинати нові важливі справи (тільки планувати);

мандрувати, особливо далеко;

робити уколи краси та пластичні операції;

вживати алкоголь та жирну їжу;

здійснювати великі покупки (нерухомість, акції).

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl