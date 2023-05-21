21 травня 2023 року: Іоанна Богослова – що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна сваритися і позичати комусь гроші.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Іоанна Богослова. Його життя вважається повним загадок. 21 травня Іван зібрав своїх учнів, забрався до могили і наказав засипати її землею. За кілька днів учні розкопали могилу, але там нікого не було.
Що не можна робити 21 травня:
- сваритися та злословити;
- скаржитися на свою долю.
- брехати;
- давати в борг.
Народні прикмети та повір'я:
- йде дощ – буде добрий урожай грибів;
- черемха рясно цвіте — чекайте на мокре літо;
- увечері небо червоне — погода покращиться.
День ангела святкують:
Арсеній, Іван, Никифор, Пімен
Народилися цього дня:
1969 рік – Георгій Гонгадзе, український журналіст та громадський діяч.
Також у цей день:
1503 рік — Христофор Колумб відкриває Кайманові Острови;
1916 рік — у Великобританії вперше у світовій практиці вводять "літній" час;
1928 рік — Волт Дісней отримує патент на монопольне використання образу Міккі Мауса.