55-річна екс-перша леді Франції Карла Бруні показала бездоганну фігуру на червоній доріжці

Карла Бруні обрала вбрання від французького модного дому.

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На Лазурному березі відбулася церемонія нагородження лауреатів премії Women In Motion. Це спільний проект Канського кінофестивалю та компанії Kering, який відзначає досягнення жінок у кіноіндустрії. Серед численних гостей заходу була і дружина колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, модель, актриса та співачка Карла Бруні.

У свої 55 років вона має такий вигляд, що дасть фору 20-річним. Фотографам знаменитість позувала у чорній блискучій сукні до підлоги на тонких бретелях. Незважаючи на простий крій, сукня від модного будинку Saint Laurent, створена Ентоні Ваккарелло, підкреслювала фігуру моделі і її бездоганний смак. Вбрання вона доповнила коштовностями у вигляді чокера, браслетом та масивною каблучкою з діамантами. У руках Бруні тримала чорний блейзер на випадок прохолодної погоди.

Волосся Карла залишила розпущеним, а макіяж її був ненав'язливим і лише підкреслював і так красиві риси обличчя.

Програма Kering Women In Motion стартувала у 2015 році у партнерстві з Каннським кінофестивалем. Минулого року її лауреатом стала Віола Девіс. Шарлотта Кноблох, перша жінка-президент Каннського кінофестивалю, високо оцінила програму Kering, яка, за її словами, розпочалася "задовго до появи хештегу, який ми всі знаємо".

"Kering із самого початку взявся за справу. Привернення уваги до жіночого таланту в кіновиробництві принципово важливо... жінки заслуговують на увагу... талант жінок не знає кордонів. Це континент, який ми ледве почали досліджувати", — зазначила вона.

Раніше Фокус писав, що на церемонію нагородження прийшла Сальма Хаєк зі своїм чоловіком Франсуа-Анрі Піно.