Скарлетт Йоханссон показала татуювання на спині на Каннському кінофестивалі

Скарлетт Йоганссон вийшла на червону доріжку у Каннах у розкішному образі.

Related video

38-річна американська акторка Скарлетт Йоганссон продемонструвала свої татуювання на спині. Зірка з'явилася на червоній доріжці прем'єри фільму "Місто астероїдів" на Каннському кінофестивалі 2023 року. Про це пише PageSix.

Акторка, яка зіграла головну роль у фільмі Веса Андерсона разом із Томом Генксом, Марго Роббі та Стівом Кареллом, одягла індивідуальний образ Prada, який дозволив шанувальникам поглянути на її величезне татуювання у вигляді квітки на спині. У дизайні є ряд великих троянд — ймовірно, данина поваги до її 7-річної дочки Роуз, яку вона ділить з колишнім Роменом Доріаком.

Скарлетт Йоганссон та Колін Джост Фото: Getty Images

Візажист Френкі Бойд поділився більш пильним поглядом на чудовий образ Йоганссон, опублікувавши відео в Instagram. Він показав деталі її рожевого плаття-колони, яке зверху було у формі білого бюстгальтера з бісером на тонких бретелях. Свій ансамбль Скарлетт доповнила сережками з діамантами у вигляді зірок та яскраво-червоною помадою.

Засновниця засобів догляду за шкірою Outset обіймалася на червоній доріжці з чоловіком Коліном Джостом, який був у простому чорному смокінгу та краватці-метелику.

Скарлетт Йоганссон та Колін Джост Фото: Getty Images

Її численні інші татуювання включають схід сонця на внутрішній стороні руки, браслет "Я люблю Нью-Йорк", намальований навколо її зап'ястя, підкову зі словами "щасливчик" на її грудній клітці та логотип Мстителів на біцепсі — татуювання, яке вона ділить із п'ятьма з її колег з фільмів Marvel.

Раніше Фокус писав, що розкішна Скарлетт Йоганссон прикрасила сторінки Variety.