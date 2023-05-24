Тіна Кунакі вперше вийшла на червону доріжку після розлучення з чоловіком

На червоній доріжці Тіна позувала одна.

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26-річна французька модель і, за чутками, вже колишня кохана актора Венсана Касселя Тіна Кунакі з'явилася на червоній доріжці у Каннах. Смаглява красуня відвідала прем'єру фільму Уеса Андерсона "Місто астероїдів". Дівчина позувала одна.

Для виходу в світ вона обрала світлу облягаючу сукню в підлогу з подовженим подолом, з принтом і коміром. Волосся їй зібрали у гладкий пучок, а макіяж зробили з акцентом на яскраво-червоні губи. Образ вона доповнила золотими сережками та кількома каблучками, а також чорними туфлями у сіточку.

На думку деяких користувачів, Тіна виглядала не такою сяючою, як свого часу з чоловіком, і припустили, що вона досі не змирилася з розривом.

Фото: Getty

Чутки про можливе розставання пари з 30-річною різницею у віці вперше з'явилися у ЗМІ у квітні. Видання Daily Mail першим звернуло увагу на те, що актор видалив зі своєї сторінки всі фотографії з моделлю, протягом півтора місяця не лайкав її пости і не став публічно вітати її з днем народження.

"Вони розлучилися кілька тижнів тому. Серце Тіни розбите", – процитували журналісти слова інсайдера.

За однією з версій, причиною розлучення могла стати зрада з боку молодої красуні.

Венсан Кассель та Тіна Кунакі разом з 2016 року. У серпні 2018 року актор та модель зіграли весілля, а у квітні 2019-го у них народилася дочка, яку вони назвали Амазоні. У актора також є дві дочки від першої дружини, Моніки Беллуччі, – 18-річна Діва та 12-річна Леоні. Кассель та Беллуччі були одружені близько 14 років, з 1999 по 2013 рік.

Раніше Фокус писав, що Тіна Кунакі показала рідкісні фото батька.