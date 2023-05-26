Їсти бургери та худнути: чи так можна?

Хтось, щоб схуднути, суворо дотримується "чистого" харчування та назавжди забуває про шоколад та піцу, а хтось — дозволяє з’їсти собі навіть бургер, якщо він вписаний в денний раціон.

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Хтось, щоб схуднути, суворо дотримується "чистого" харчування та назавжди забуває про шоколад та піцу, а хтось — дозволяє з’їсти собі навіть бургер, якщо він вписаний в денний раціон. Як робити правильно і без шкоди для здоров’я, ми вирішили дізнатися у спеціалістів, які найкраще знаються на темі здорового харчування.

"Сенс схуднення та здорового харчування полягає не у підрахунку калорій чи їх дефіциті, а в харчовій цінності продуктів, які ми вживаємо. Наприклад, ви з’їли фаст-фуд або шаурму на вокзалі. Хіба щось з цього піде на виробітку гормонів або на транспортування корисних речовин в клітини організму? Ні! Ця шаурма піде на утворення глюкози, яка не зможе потрапити в клітину і перетвориться на жир на вашому животі" — зазначає food-експерт та нутриціолог Аня Чу.

Звісно, якщо харчуватися лише фаст-фудом та солодощами, то навіть вписуючи їх у свою добову норму калорій, користі для організму не буде. Все логічно, можна з’їсти 100 г шоколаду (це приблизно 500 ккал) і отримати 0% користі, а можна з’їсти запечену рибу з великою порцією овочевого салату (теж орієнтовно 500 ккал), але в другому варіанті клітини отримають свої поживні речовини, а ми – заряд енергії на весь день!

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Проте суворі обмеження і заборони також дуже негативно впливають на наш організм і завжди призводять до зривів, переїдань та депресії — і так по колу. Щоб цього не сталося, толерантні спеціалісти у сфері здорового харчування радять не демонізувати продукти, а просто знати міру. Отже, виявляється, таки можна, навіть піклуючись про своє здоров’я та фігуру, іноді їсти "заборонену" їжу.

Наталія Козак, нутриціолог, інструктор зі здорового харчування: "З точки зору збалансованого і раціонального підходу у харчуванні, взагалі немає потреби хейтити якийсь із продуктів. Можна легко схуднути, дотримуючись принципу "80/20". Він передбачає комбінацію 80% цільних і необроблених продуктів та 20% продуктів, які відносять до смаколиків. Відтак, зберігаючи дефіцит калорій, схуднення відбуватиметься навіть, якщо часом на обід у вас буде бургер, або на вечерю морозиво. Головне, дотримуйтеся харчового різноманіття та адекватності. Адже на схудненні найважливіше не їсти себе".

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Позбавитись зайвої ваги та бути здоровим можна за допомогою здорового харчування та балансу білків, жирів та вуглеводів, при цьому харчуватися смачно та різноманітно. Не потрібно жорстко обмежувати себе і забороняти продукти, які ви дуже любите, адже саме ці заборони зведуть нанівець усі ваші зусилля. Достатньо дотримуватись золотого правила "80 на 20", тоді з фігурою і з головою все буде в повному порядку!

Раніше Фокус писав про те, яку вегетаріанську страву приготувати на обід, щоб отримати велику порцію білка. Експериментуйте на кухні, щоб знайти здорову заміну магазинним солодощам. Приготуйте бананові мафіни із шоколадом, перезрілі банани настільки солодкі, що дозволять замінити частину цукру в рецепті та не нашкодять вашій фігурі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.